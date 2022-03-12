一進超商「先喊這句」秒變奧客 店員崩潰吐心聲：很多人會犯

現代超商據點眾多，裡面的服務更是方便多元，裡面的咖啡也因為比起連鎖咖啡廳便宜，加上有許多優惠折扣，不少上班族和學生每天都會喝上一杯以上。不過近日有超商店員分享遇到的無禮客人，同行人紛紛回覆自己經驗，「一堆客人這樣」。

一名在超商上班的網友在Dcard以「那些一進門就點咖啡的人」發文，她表示近日上班的時候遇到一進門就直接說「我要兩杯咖啡」的先生，他一講完就去挑麵包，當時在櫃檯的原po先看了他一眼，就繼續上乳品。

結果該名先生拿著麵包結帳的時候，直接探頭看咖啡機有沒有在做咖啡，原po則問他需要什麼咖啡，沒想到那位先生就語氣不屑的說不要了，原po心裡白眼已經翻到後腦勺，認為「現在買東西都不用先付錢嗎？咖啡也是商品的一部分吧，而且咖啡有10幾種，只說要2杯我是知道你喝什麼是嗎？我是超商店員不是通靈少女欸」。

此文一出後也引起不少網友共鳴，有同行人分享自己經驗，「心有戚戚焉，有些客人真的素質不太高」、「真的一堆客人進店裡就會喪失組織語言的功能」、「還有拿鮮食到櫃台說先微波再繼續挑東西的人，結果只是走去冰箱拿一罐飲料而已，也沒有其他客人要結帳，有差這幾秒嗎？」、「深有同感，進了那道自動門直接智商情商歸零」、「根本是我的心聲啊啊啊」、「奧客很愛說別家店都可以」。