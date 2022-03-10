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大S婆婆過去發言遭起底 心中兒媳人選是「性感歌姬」

議員致意「一舉動」惹怒喪家 他氣到撕爛名片

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文表示，某議員在火葬場逐一向他們發名片，因打擾到儀式讓他相當氣憤。示意圖/Ingimage
有網友發文表示，某議員在火葬場逐一向他們發名片，因打擾到儀式讓他相當氣憤。示意圖/Ingimage

一名網友在「爆怨公社發文表示，日前他的阿公過世，在出殯當天，將阿公送進火葬場時，出現一位議員逐一向他們發名片，造成他沒辦法聽清楚法師要他說的話，讓他氣得表示「憑你這個行為，絕對不會投給你啦」。

該網友提到，阿公出殯當天，被送進火葬場時，親屬們跪在地上，在法師帶領下難過的說著「阿公~火來了，哩丟愛緊造（您要趕快跑）」。殊不知，此時突然出現一位議員，彎腰向跪在地上的他們發名片，讓他們邊拿著香，還得接下名片並和議員點頭致意，此舉也造成原PO根本聽不清楚法師要他們說的話。

事後，全家人回想起來都覺得莫名其妙，甚至氣到把名片撕掉，原PO說道「這麼想選下一屆去馬路發不會？憑你這個行為，絕對不會投給你啦」。

不少網友都留言認為這種行為實在太誇張，「這樣真的會讓人很生氣欸，萬一該說的話沒聽到，心裡會怪怪的」、「選前鋪路超前部署嗎」、「這樣議員真的很目白，不懂場合，他在演《同學麥娜絲》唷」。

法師 火葬 爆怨公社

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