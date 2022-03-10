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超商店員怨客人買飲料1壞習慣 「一堆人都這樣做」
台灣的超商隨處可見，提供的服務包羅萬象，儼然已成為民眾生活上不可或缺的「好鄰居」，不過有一名超商店員就在Tik Tok上傳一段影片，表示不少客人到超商買飲料時都會有一個壞習慣，讓補貨的店員看了氣炸。
從影片看到，這名店員站在冰箱後方的補貨區，氣憤地表示有些客人的行為很糟糕，只要發現鋁箔包飲料附的吸管沒有了，就會將第一瓶拿起來往後放，然後拿第二瓶，但因為超商冰箱裡的空間有限，如果將飲料往後推，最後一瓶飲料就會被推到掉下來。
原PO提醒，如果發現鋁箔包上沒有吸管，結帳時可以告知，店員就會提供小吸管給客人，千萬不要再去推擠移動飲料，造成店員補貨的麻煩。
不過有網友不以為然地說「如果我是客人也會拿有吸管的，有誰想要拿沒吸管的？店員放最前面都沒吸管的，客人感覺會很差」、「是我在買還是你在買？我喜歡有吸管的不行嗎？」、「我買10次麥香有8次沒吸管，然後店員也沒有給，我都懷疑是不是會把沒吸管的放在最前面」、「不要補這麼滿，謝謝」、「推比較好拿啊，飲料擠滿不好拿」、「因為不是每個店員都會給」、「不是每個客人都知道飲料往後推會掉出去的」。
還有同業留言建議「我們之前都不會補這麼滿，8分就好，不然一直撿飲料」、「所以我們只補一半就好」、「所以我都不補滿啊」、「補冰箱的時候，後面空著一瓶的位子就可以了」、「以前做超商時，遇到這種我都會拿膠帶貼著，但是在還沒冰在冰箱裡貼的，你們店可以試試」。
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