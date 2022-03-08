他走雪隧常遇「前車鬼遮眼」 眾人曝真實情況嘆：到處都這樣

國道五號雪隧每逢假日或連假時常有「龜速車」，導致整個車隊塞車排得落落長，引發民怨。日前就有一名網友抱怨，每次走國五接雪隧時，都會遇到「前車鬼遮眼」情況，明明進入隧道車速超慢，結果一出來才驚覺前方根本沒幾台車，貼文一出，引發熱議。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「有沒有人發現每次國五接雪隧都會遇見前車鬼遮眼？」並指出隧道明明最高限速90公里，但卻有一些「龜速車」可以硬生生降速至50、60公里。

網友也無奈指出，他在雪隧內的車速很緩慢，結果出來後大補油門超車後，才發現前方根本沒有幾台車，該情況讓該名網友傻眼直呼，「真人真事靈異事件分享」。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言，「到處都是這樣，超過前車，前面都空的」、「對啊很多這種人，看到隧道就自動降速當龜隊長」、「這種不只在雪隧發生，只要進隧道就立馬龜到不行，好像有東西在他們眼前不敢開」、「任何隧道都會感覺車子會自己降速」、「其實很多人有幽閉恐懼症，開到隧道他們會恐慌，就體諒一下吧」。

對此，交通部高速公路局說明，雪山隧道最低速限為70公里/小時，小型車與前車須保持50公尺以上、大客車與前車須保持100公尺以上之行車安全間距，塞車時仍須保持20公尺間距。

另外，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統也在2021年12月30日啟用，針對車速低於65公里/小時，且與前車間距大於100公尺之小型車進行慢速車示警。若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以新台幣3,000~6,000元罰鍰。