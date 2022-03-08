他誤丟顧客假牙遭求償發文討拍 網酸：手機放桌上你也丟？

對於有戴假牙的人來說，去吃到飽餐廳時可能會將假牙取下後去取餐，回來用餐時再裝上。但近日就有服務生未注意，在顧客離席時清理桌子，且誤將假牙丟到垃圾桶，因而產生紛爭。

一名服務生在臉書社團發文，抱怨遇到奧客。他表示，自己在吃到飽類型的餐廳工作，收盤子時誤把顧客放置在桌上的假牙當作垃圾丟掉。而顧客其實並未離店，只是去拿第二輪食物，不滿回來時個人物品遭丟棄，因而要求服務生賠償。對此，該名服務生非常不滿，認為「不是垃圾幹嘛丟桌上」、「道理明明在我這邊」。

然而文章PO出後，該名服務生反遭網友抨擊，「還沒結帳就把人家桌上的東西全清？」、「那個東西很好認，你怎沒問就丟？」、「到底誰會把人家的假牙當垃圾，你知道那多貴嗎？」、「客人還在用餐你丟別人私人物品還覺得有理？」、「要收不是都要詢問嗎？」。還有網友酸「遇到你服務時，會不會桌上手機也被當垃圾給清進垃圾桶給扔了呀」、「如果今天眼鏡放在桌上你會丟嗎？」

也有網友緩頰，表示有些人會把牙套或假牙用衛生紙包起來，「不打開來看會真的以為是用過的衛生紙」、「牙套假牙之類的東西，真的是在餐廳常見被服務生丟掉的東西之一」。也有網友分享自身經驗，認為顧客個人用品要自行收好，沒有服務生是神仙，表示「我們認真收桌，但收太快被客訴，收太慢也被客訴」。

但該名服務生後來表示「假牙看起來就像吃剩下的蝦殼，蝦殼也是白色紅色混和呀」，又再次遭網友批評，「就算假牙顏色像蝦殼，但形狀跟重量跟蝦殼完全不符合」、「如果是沒注意丟掉了，還能勉強說你下次多注意，但你有注意到了，卻還是被你丟掉了，我只能說，無言」。

部分網友則認為是公司教育訓練不足，而該文章另引發法規上的討論，有網友援引民法第606條，認為如果服務生詢問可否收桌，而顧客沒有反應自己的假牙在其中，那店家應無須負責。但也有網友提醒，服務生須自己舉證，證實「有問過可以收了嗎，客人沒注意到，還說好」的情境，才有辦法免責。