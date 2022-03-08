快訊

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

「並無未成年者」台中火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他搭飛機頭皮連癢4小時 回頭一看真相網友全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友搭飛機時感覺頭皮發癢，不料罪魁禍首竟是後方乘客綁的髒辮。圖/擷取自Dcard
一名男網友搭飛機時感覺頭皮發癢，不料罪魁禍首竟是後方乘客綁的髒辮。圖/擷取自Dcard

近日，一名男網友表示他凌晨搭乘美國國內航線班機，一上飛機就睡覺，但半夢半醒間卻感覺頭皮發癢，像是「有蟲在爬」，於是他忍不住回頭一看，才發現是後方一名乘客所綁的髒辮頭不停搔癢到他的頭皮，而該名網友也將照片po上網，笑翻一票網友們。

該名男網友在Dcard上分享，當時他搭乘美國飛國內線的凌晨航班，一上飛機就打算好好睡覺，不料睡到一半卻感覺頭很癢，像是有蟲在爬，但由於睡得很熟，便扭一扭、抖一抖頭後，以為蟲走了，就繼續睡。

男網友接著說，大約過了半小時，第二波的頭癢感覺又來了，但這次他感覺不太像是蟲，反而更像是有人拿羽毛或葉子在搔他的頭頂，一股麻癢的感覺竄進骨子裡。礙於他睡得很深，當下腦子迷迷糊糊地在猜測到底是什麼東西，難道是長頭蝨？或是因為前天熬夜沒睡，但熬夜會頭癢嗎？當時他就這樣不斷在腦海裡胡亂猜想。

然而，冥冥之中原po像是收到指示叫他轉頭往回看，為了不引起大家注意，他默默先用餘光瞥過周遭，確定大家都在睡覺或做自己的事情後，接著才深呼吸一口氣，壓低身體慢慢回頭。

不過，他的視角卻被椅背擋住看不見，只看見椅子頂部有一坨像是蜘蛛腳的東西在那晃來晃去，一開始他還反應不過來，過了一陣子才驚覺原來是後座的人綁髒辮，因為身體往前傾，所以辮子一直搔到他的頭。

男網友表示，他領悟到真相時心靈嚴重被衝擊，雖然知道不是皮膚病鬆一口氣，但真的感覺超級噁心，而且也不知道怎麼反應，「難道要轉過去跟他說，欸先生，你的頭髮一直搔到我的頭，很癢欸」，於是他整趟旅程只好煎熬地低著頭躲避傷害，原po還笑說「這是頭髮，不說我還以為是鍬形蟲」。

文章一出，網友們紛紛笑翻留言，「超好笑，第一次看到這種像梅杜莎的髒辮」、「我還以為顯微鏡下的微生物」、「超級好笑，我以為是樹根倒插」、「很像甲蟲的角」、「之前我也在飛機上遇過類似髮型的黑人，只是他睡覺頭髮是往走道倒，結果頭髮一直被走道上的人撞到 ，後來就看到他在頭上套了一個塑膠袋」。

延伸閱讀

年終40個月好羨慕 長榮海運今年開12職缺引網暴動

超商「隱藏版服務」多一項 網驚：連洗衣機都搬進去了

這是蔥吧！電氣石天然色太特別 讓他想起故宮「翠玉白菜」

小孩校外活動吃炸雞薯條 媽不爽PO網公審、1句話反惹網批評

相關新聞

他搭飛機頭皮連癢4小時 回頭一看真相網友全笑翻

近日，一名男網友稱他凌晨搭乘美國國內航線班機，一上飛機就睡覺，但半夢半醒間卻感覺頭皮發癢，像是「有蟲在爬」，於是他忍不住回頭一看，才發現是後方一名...

遊客搶餵食又嚇貓 他嘆猴硐貓村非貓天堂呼籲「別去了」

位於新北瑞芳的猴硐貓村因棲息著大量的貓，因此曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點之一，堪稱貓奴聖地。然而，日前有名網友分享他的所見，認為貓村存在許多隱患，直言「如果只是去增加貓咪的壓力，那還是拜託大家別去了」。文章曝光，網友反倒指出問題根源來自於人。

收到中獎通知卻查無雲端發票紀錄 父懷疑是詐騙網友揭真相

日前有名網友在「爆系知識家」發文表示，他的父親收到電視公司寄來的發票中獎通知，卻都查不到中獎紀錄，因此懷疑是詐騙，讓網友只好上網尋求他人協助，「有人知道這怎麼領嗎？可以教我嗎？」

小孩校外活動吃炸雞薯條 媽不爽PO網公審、1句話反惹網批評

校外活動、旅行是學生們最期待的活動，不但可「跳出課室」學習，更有機會吃到與平時不同的午餐，當然份外興奮。有台媽早前貼出就讀幼稚園的兒子的午餐照片，企圖公審校方，她不滿兒子在校外活動期間竟被安排吃肉醬長通粉、炸雞塊及薯條，認為應吃較健康的米飯及蔬菜。帖文一出即引起網民熱議，不少人認為台媽小題大做，指校外午餐以方便為優先，而且間中讓孩子吃煎炸食物亦無不妥，台媽拋出1句回應即惹來嘲諷，更被批評是怪獸家長。

《遊戲王》卡片疑暗藏SM場面　網民驚呼：想起《哆啦AV夢》

把老少咸宜漫畫《哆啦A夢》經常被人二創惡搞，2前更被內地插畫家惡搞成「18禁」的《哆啦AV夢》，即時在網上瘋傳，令大量網民哀號童年回憶大崩壞。但近日有Twitter用戶「突破盲腸」，一次過摧毀大家2個童年回憶，事源樓主熱愛卡片遊戲《遊戲王》，但他發現其中1張魔法卡「悪夢の拷問部屋」卡片圖片中有2個熟悉身影，貌似《多啦A夢》的小夫正被胖虎SM虐打，相關發現引來5萬人讚好。

護理師被叫「護士」集體翻白眼 後輩一理由戰學姐

台灣正名護理師多年，仍有病患與家屬習慣稱呼護士小姐，常令護理師感覺不尊重。卻有一名護理師不在意稱謂上的差別，更在意對方的態度優劣，直批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。