護理師被叫「護士」集體翻白眼 後輩一理由戰學姐

台灣正名護理師多年，仍有病患與家屬習慣稱呼護士小姐，常令護理師感覺不尊重。卻有一名護理師不在意稱謂差別，而是看對方的態度優劣，直批醫療場所中「真正不尊重護士的，只有機掰的學姐們」。

該護理師在「Dcard」以「不要再說不尊重護理師」為題發文，學姊們每次聽到家屬叫「護士」就集體翻白眼，隨後開始向對方解釋稱謂差異，但她認為「被叫護理師跟護士，對我來說都沒差」，因為遇到的家屬都很尊重護士，反倒「真正不尊重護士的，只有機掰的學姐們」。

醫護相關工作的網友紛紛表示，「態度好的叫啥都無所謂，態度不好叫護理師也是覺得78」、「我比較喜歡他們叫我帥哥」、「完全不care，叫我美女也可以」、「態度好叫護士、護理師、妹妹、小姐我都可以接受」、「畢竟老人家很難改口」、「醫師一天到晚被叫醫生，你有見到他們生氣過？」，但也有人說底線只能接受護士「叫小姐、阿妹ㄚ的一概不理」。

不過，堅持正名的護理師們回應，「正確稱謂還是很重要，就像你不會去亂改亂叫別人名字一樣」，還有人剖析社會觀念「應該要對『士』這個字去歧視化，還有去除/改變國人對於能被稱為『師』的職業才值得尊重的偏差概念比較重要」。

護士與護理師差在哪？主要是專業考試、職級的不同，護士是指高職畢業取得證照，護理師則是專科畢業取得證照，證照有所不同。