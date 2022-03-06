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吃到百貨公司餐廳臭酸食物 店員處理方式他傻眼：我不是吃路邊攤耶

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨他吃到臭酸食物，店家只願意退一項餐費。圖擷自爆料公社
一名網友抱怨他吃到臭酸食物，店家只願意退一項餐費。圖擷自爆料公社

外食最怕吃到壞掉食物，通常若跟餐廳反應，業者會給予賠償。一名網友日前在「爆料公社」抱怨，他去百貨公司用餐，沒想到吃下酸臭食物，對方還只退「47元」。

網友在臉書表示，他到某間新開的餐廳吃飯，為的就是造型可愛的甜點，想不到甜點一入口，就感受到酸臭味，後來發現舌頭有點發麻，確定是壞掉食物，他馬上告知服務人員，接著服務人員的態度讓原PO傻眼。

原PO表示，服務人員只有把餐點收走，並說要退掉這筆金額，沒有一句道歉的話，就遞上更改後的帳單。

一看帳單發現，原本甜點三樣折扣288，帳單是1459元，店家將其中臭掉的餐點扣除，另外兩樣甜點改為原價計算，最後結帳金額為1412元，等於臭掉餐點只退了47元，原PO氣得直呼「道歉都沒有，危機處理方式真的不行，我不是吃路邊攤耶！在百貨公司裡面的餐廳還可以吃到酸掉的，開眼界了。」

網友看完後，認為店家處理方式不妥「只扣47元滿鳥的」、「好扯！那份退掉感覺很基本耶，怎麼只退一個啊！好誇張」、「免單很合理吧！不是說消費不起，那是心情問題」、「可以投訴百貨」。

甜點 外食

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