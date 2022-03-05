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高雄夫妻參加旅遊團雙染疫 同遊覽車已4人中鏢「座位圖曝光」

北漂女抓室友屢次偷東西 她從容辯稱：朋友送的

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友的東西被室友偷走，對質時對方卻辯稱是同款帽子。圖擷自Dcard
女網友的東西被室友偷走，對質時對方卻辯稱是同款帽子。圖擷自Dcard

對於社會新鮮人而言，要自己負擔房租有些困難，但若要與人分租，能否遇到好室友也得碰運氣。日前一名網友在「Dcard發文抱怨，表示她的室友會偷東西，且屢勸不聽，讓她傻眼地詢問網友是否該報警處理。

原PO提到，她北漂工作，因為負擔不起單人房房租，所以選擇租家庭式套房，起初與室友們相處的不錯，但沒想到一陣子後其中一位室友開始偷東西，「有一次逛街買的小洋裝，回家洗完掛在陽台曬乾後，直接被她拿走，當時我找了超久，結果發現掛在她的衣櫃裡面」，原PO當面質問室友，對方卻回應是「不小心拿錯」。

之後室友更變本加厲，原PO表示，她和室友一起去吃麥當勞，「結果她趁我去上廁所時偷拿我的手機，然後把我在蝦皮搶到的麥當勞即享券拿去兌換」，原PO發現後想說是筆小錢，所以不計較，但沒想到室友最近又偷了她要買給男友的棒球帽，東窗事發後「她還狡辯說是她朋友送的」。

網友紛紛建議原PO，「搬走吧，這妳報也不是、不報也不是」、「這種慣犯還需要原諒、給機會嗎」、「其實不太建議提告，因為提告有很多隱形成本，就默默找房子某天直接搬走，老死不相往來就好」、「在房間放監視器看之後還會不會偷」、「在東西不起眼的地方做記號，下次再出現在她那裡就可以翻記號給她看，證明東西是你的」。

室友 Dcard 北漂

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