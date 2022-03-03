奧客殺價1元不成嗆以後不再來 他嘆：別來也沒關係

一名在市場做生意的網友發文抱怨，遇到一名奧客購物殺價不成，還嗆以後都不會再去消費，讓原PO大嘆：「真的是連一塊錢的人格都沒有」。

該網友在「爆怨公社」發文表示，日前遇到一名顧客買了三顆洋蔥，共消費36元，結果顧客表示「36元算35就好」。原PO和媽媽都向客人說明，最近成本高且缺貨，無法殺價，要他再考慮一下，該顧客卻說「你今天收我這一塊我就只會買這一次，不會成為你們的主顧客」，甚至還說以後不會再來了。原PO表示，若對方表明零錢不夠，能不能少算一塊錢，他也會欣然答應，只要對方常來就好，但一開始就嗆只會買一次的奧客，其實都別來也沒關係。

許多網友留言表示，「真的很討厭遇到這種類型的客人，最重要的是他還會到處幫我們宣傳說那家店『一塊錢』也要收，真想去問他，一塊錢不是錢嗎」、「曾經在市場擺攤，隔壁是賣菇類的攤商，遇到客人說太貴或者說別人比較便宜，他都說那請去買便宜的，他的產品只賣識貨的，他常不到中午就掃攤賣光」、「我賣飯糰一顆35，有人叫我做32塊，因為他零錢只有32，明明就有千鈔，慢走不要來哦」、「而且這種人通常過一陣子鼻子摸一摸又悄悄來消費了」。