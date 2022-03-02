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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

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剛打疫苗不信邪 他和女友「激烈運動」秒變林黛玉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子打完疫苗後求歡另一半，沒想到過程中出現不適症狀，秒變「林黛玉」。（示意圖／ingimage）
一名男子打完疫苗後求歡另一半，沒想到過程中出現不適症狀，秒變「林黛玉」。（示意圖／ingimage）

台灣新冠肺炎疫苗第3劑覆蓋率已過41%，多數民眾了解打完疫苗後應避免劇烈運動。不過一名男子打完疫苗後仍積極與女友「乒乒乓乓」，沒想到在過程中出現頭暈反胃症狀，被女友笑虧變成「林黛玉」，只好結束激戰，自虧「沒有因為沒爽到而生氣」而照顧男友，逗笑不少網友。

一名女子在Dcard表示，在228連假時，與男友出遊住進一家景觀飯店，「（男友）想說難得可以在外面過夜做一些乒乒乓乓的事情」，沒想到在床戰過程，男友突然變成《紅樓夢》女主角林黛玉的虛弱模樣，男友表示自己頭暈反胃想吐，只能黯然停止激戰。

女子表示，當時氣氛大變，她變身成「暖女」卻自虧表示做出「絕對沒有因為沒爽到而生氣」貼心舉動趕緊擺好枕頭讓男友躺好。隨後一問才得知男友才剛打好疫苗沒多久，沒有遵守「一個禮拜內不能做激烈運動」，但又不斷想求歡，讓她哭笑不得，只能一個人默默泡澡看美景。

該文一出引起網友熱議，表示、「第一次看到有人這麼形容那檔事」、「記憶體超載無法運算造成當機」、「林黛玉也太好笑」、「對不起我看成你跟你男友在做愛的時候打乒乓球」、「他不能激烈運動，可以換妳騎他啊」，也有過來人表示，知道另一半剛打完疫苗，「怕他出事，所以那幾天都很溫和的『運動』著。」

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