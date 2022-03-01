小熊餅乾「寶寶版」超可愛 日都市傳說：這2款造型可招好運

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊餅乾寶寶圖案，讓網友直呼好可愛。圖擷自《Dcard美食板》
小熊餅乾寶寶圖案，讓網友直呼好可愛。圖擷自《Dcard美食板》

台灣零食種類繁多，不少還是進口貨，其中一款印有無尾熊圖案的小熊餅乾，受到許多人的喜愛。近日一位網友購買小熊餅乾，發現隱藏版圖案，開心發文分享，吸引眾人驚呼「超可愛」。

一位網友在《Dcard美食板》以「小熊餅乾寶寶」為題發文，表示很久沒有買小熊餅乾了，突然心血來潮買了一包，「竟然發現小熊餅乾寶寶吸奶嘴欸」，直呼好開心。從原PO發布的照片，圖中小熊的身型只有一般熊仔圖的一半大小，還咬著奶嘴，模樣相當可愛。

貼文一出，網友同聲驚呼「超可愛」、「居然有寶寶版」、「第一次看到！好可愛，而且感覺是印在媽媽口袋的位置」、「吃好幾年，從沒看過欸！太Ｑ」，還有人留言「想衝去買一包試試手氣」、「大家成功激起我繼續吃小熊餅乾的慾望了」、「在減肥的我好猶豫要不要買」。

其實這款小熊餅乾全名是「樂天小熊餅乾(コアラのマーチ)」，根據官網資料，是受到1984年澳洲捐贈日本無尾熊所啟發而生產。小熊餅乾的主角叫做「樂隊君」，是個9歲的男孩子，有個同齡的女友叫「華爾滋妹」，初期小熊僅有12種造型，至今已累計有365種造型圖案，而且日本還流傳著一項都市傳說，如果能找到眉毛小熊或盲腸炎小熊造型圖案，就可以招來好運。

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