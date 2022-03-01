他點近2百元「香腸套餐」送來超傻眼 網笑：圖片僅供參考

現在物價上漲，許多小吃店紛紛撐不住調漲餐點5-10元，尤其蛋的價格更是暴漲許多，但若「菜單參考圖」與「實際餐點」內容差太多，恐會引發消費者反感。日前一名網友表示，他點了一份178元的剝皮辣椒香腸飯套餐，只見菜單的參考圖滿滿香腸與青江菜，令人口水直流，但送上來卻只有7片小香腸，完全無法覆蓋飯，讓原PO氣得直呼「早知道就吃便當，還比較豐富」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」指出，他到台中某間餐廳用餐，點了178元的「剝皮辣椒香腸套餐」，按照菜單上顯示，會有3種小菜與例湯，而且香腸應該是又厚又大片的覆蓋在飯上，還有滿滿的青江菜與點綴中央的荷包蛋，但沒想到送上餐點後，令原PO十分傻眼。

從原PO附上的餐點照來看，香腸縮小成「迷你款」，只有7-8片左右，完全無法覆蓋住白飯，零星散落在飯上，中央有一顆荷包蛋，以及大約8根的青江菜，讓原PO忍不住吐槽「雖然我知道圖片僅供參考，但也不要差這麼多啊」。

他強調「香腸飯送上來就是這樣擺了，我沒有刻意擺開喔！」接著他表示，「因為菜單上的小菜碟跟實際上使用的一樣，碗的部分我也跟菜單的比較過了，也差不多，就那個香腸根本敲盤子！」

文末，原PO感嘆「早知道就吃便當，菜色還比較豐富」，並直呼「唯一讓我覺得真實的是蛋跟價錢」。

網友看了也搖頭，認為「這價錢在便當店可以買2個含有1主菜、3配菜的便當了」、「170元也不便宜」、「香腸縮水了」、「片數差不多，但是刀功差很多」、「不值這個錢」、「好雷」、「好誇張」、「怎麼會有落淚的感覺，是洋蔥！」、「圖片僅供參考」、「香腸是不小心跌進去的吧」。