孩子玩手遊 家長驚覺一個月「小額付款」達一萬六千元

日前一名網友在「爆料公社」發文表示，家中14歲的孩子，玩手遊已有兩年時間。最近發現，手遊的小額交易在一個月內居然達一萬六千元，才驚覺出事了，直呼根本就是「大額交易」。

該網友發文表示，14歲的女兒已接觸手遊兩年時間，一直到最近她才發現原來孩子可以無限制的進行小額消費，不到一個月，就累積了一萬六千元，更有好幾筆消費金額近三千元。原PO趕緊請電信業者取消小額交易功能。詢問身邊親戚同事，才發現很多人都有類似經歷，甚至有人的電信費是從銀行直接扣款，等到發現問題，都是幾個月後的事了。

許多網友對此留言表示，「小額付款要先關掉，父母責無旁貸」、「很多家長都是為了方便，小額都不用密碼的，導致小孩在玩遊戲，想買什麼東西一點下去就有了，小孩也沒什麼金錢觀念，其實這類案例一直都有，就像詐騙一樣，還是有人被騙」、「關掉小額，然後申請設定需密碼，就可以避免了」。