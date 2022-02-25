他問烏克蘭人為何現在才逃跑？ 網：像極了「千萬別抬頭」

俄羅斯入侵烏克蘭後，大批民眾驅車往西逃離，主要幹道上湧現大量車潮，對比幾周前烏克蘭民眾的怡然自得，如今的市容顯得滿目瘡痍。一名網友在PTT發文詢問：「為何基輔市民今天才開始逃命？」引發眾人熱烈討論。

原PO提到，這幾日基輔大塞車，市民一窩蜂地想往外跑，但他很困惑的是「拜登不是早就警告過俄羅斯會打過來嗎？已經給好幾個禮拜準備逃命的時間了，怎麼今天才開始逃命？」他表示，之前看到烏克蘭境內的中文YouTuber完全沒在怕，「還說頂多打烏東，結果打到基輔去了。」原PO認為，該逃的時候還是要早點逃，要「超前部屬」，否則開戰當天才逃命會有塞車、被流彈襲擊的風險。

大多人認為幾周前沒有逃難潮是因為烏克蘭民眾未曾料到俄軍會進攻，「上星期不是有街頭訪問，都以為不會打」、「以為不會發生的忽然發生了」、「應該是被烏克蘭政府的訊息管制給騙了」、「市民被洗腦，以為俄國吃素的」、「全國都以為俄國不會真打」、「上禮拜還拍一堆影片說大家正常生活、過情人節、超商物資正常，大家都在逛街」。

也有網友聯想到去年的電影「千萬別抬頭」，該片諷刺人們在地球即將毀滅之際，被政客、媒體洗腦，誤以為不會有危險，然而政客只為自己的政治前途著想、媒體只關注熱度與流量，儘管兩位科學家積極地告訴大家真相，大眾仍不相信。