同樣職災截肢「食指壓斷」 她想抱抱苗栗截肢女孩「修復路上妳不孤單」

日前苗栗一名包裝女工因為發生工安意外，導致右小腿截肢，事後與雇主之間的爭執不斷躍上新聞版面，也讓社會大眾更關注勞工在各式場域工作的職災問題。

我也是截肢女孩

在網路論壇Dcard上，一名同樣也是在工作受傷截肢的女孩看到這個新聞很感慨，決定把自己發生過的事情也寫出來，鼓勵這名苗栗女孩。她以「嗨！我也是截肢女孩」為題，道出21歲那年從事手工具包裝員的工作，意外受傷的情景。

某天，她被分配到使用壓床，那是她第一次使用這種機器，基本上它不能用腳踩，因為怕手還在上面，機器下來會壓到手，而上頭其實也貼有「禁止腳踩，請用手壓」的標語。

食指第一節直接斷掉

可是一位組長卻叫她可以直接用腳踩就好，結果食指第一節直接斷在壓床機上。通報公司後，經理第一時間沒有叫救護車，而是開車到離公司要15分鐘的醫院，更不是離公司僅5分鐘的國軍醫院。「路上他悠閒地開車，不知道的人大概會以為我們是要去遠足。」

醫生判斷她就算手指接回去也是壞死，所以最後還是截肢。接下來，公司一直拖延她的職災申請，還問仍在留職停薪休養的她「如果不回來上班，乾脆離職單回來簽一簽」，她還沒拿到職災補助，心已經寒了一半，打電話去勞保局更得到「妳沒有申請任何案件」的心碎答案。

公司不幫她申請職災

公司主管甚至指她「粗心、機具操作不當受傷還死要錢。」頓時她覺得自己好像牙線棒一樣被用完就丟，而公司不願幫她申請職災就是怕工安人員會去稽查，到時被罰的錢可能更多。她在沒錢請律師狀況下，最後和公司達成協議，對方付50萬和解，事情雖落幕，但人生的心裡痛苦正開始。

因為她已經不能再彈鋼琴，不能再像一般女孩兒一樣做漂亮的美甲，半夜會哭，甚至故意藏起自己的手指，想裝得跟正常人一樣，最近才開始慢慢接受這一切。

修復路上我陪妳一起走

她想對苗栗女孩加油打氣「我知道妳有多痛苦，如果可以我真的好想抱抱妳，聽聽妳的悲傷，或許我的傷痛沒辦法和妳相比，但我們都一樣遇到了很痛苦的事，希望妳可以想想我跟妳一起在修復自己的路上走著，我相信總有一天我們會一起開朗快樂的面對這世界。」

網友們也感動留言，「截肢老男孩在這給妳力量～繼續面對這個世界」、「這些日子辛苦了」、「雖然少了一部分，但妳一樣是最特別的人」，還有人認為職災不處理好，到時候一定還會有一大堆受害者，公司明明知道其危險性，卻還是睜一隻閉一隻眼，便宜行事的心態實在不可取。