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買烤玉米台語說一句「卡季」 內行一聽秒讚：懂點

聯合新聞網 / 綜合報導
烤玉米是夜市人氣美食的代表之一。示意圖／ingimage
烤玉米是夜市人氣美食的代表之一。示意圖／ingimage

夜市人氣美食烤玉米，美味誘人的香氣常令人無法抵擋。一位網友在買烤玉米時，突然聽到有人用台語說要「卡季」的，好奇「季」是什麼意思？貼文釣出行家解答，「季」就是「嫩」啦。

一位網友在《PTT Gossiping》板發文寫道，購買烤玉米時，聽到有人用台語跟老闆說要「卡季」的玉米，不懂「季」是什麼意思，是指「比較硬還是比較軟？」，發文問大家「台語，很『季』的意思是什麼？」希望有台語高手可以解答。

貼文一出，網友留言猜是「比較重的意思，就是挑大支的」、「『很季』現炸」、+「卡恰？比較焦一點」、「卡架，烤久一點焦一點的意思吧」。有內行網友問到重點「帶鼻音嗎」，「卡寄（有鼻音），是卡嫩的意思啦」、「嫩啦」、「嫩的意思，ㄐ一薑（嫩薑）」、「就嫩啊，也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較好吃」。

根據《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》解釋，網友所寫的「季」正確應為「茈」，讀音是「tsínn」，略帶鼻音，字義為形容「幼、嫩、未成熟的、年輕的」，例如：茈薑（嫩薑）、伊的年歲有較茈（他的年紀輕了一些）。

玉米 夜市

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