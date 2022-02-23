買烤玉米台語說一句「卡季」 內行一聽秒讚：懂點
夜市人氣美食烤玉米，美味誘人的香氣常令人無法抵擋。一位網友在買烤玉米時，突然聽到有人用台語說要「卡季」的，好奇「季」是什麼意思？貼文釣出行家解答，「季」就是「嫩」啦。
一位網友在《PTT Gossiping》板發文寫道，購買烤玉米時，聽到有人用台語跟老闆說要「卡季」的玉米，不懂「季」是什麼意思，是指「比較硬還是比較軟？」，發文問大家「台語，很『季』的意思是什麼？」希望有台語高手可以解答。
貼文一出，網友留言猜是「比較重的意思，就是挑大支的」、「『很季』現炸」、+「卡恰？比較焦一點」、「卡架，烤久一點焦一點的意思吧」。有內行網友問到重點「帶鼻音嗎」，「卡寄（有鼻音），是卡嫩的意思啦」、「嫩啦」、「嫩的意思，ㄐ一薑（嫩薑）」、「就嫩啊，也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較好吃」。
根據《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》解釋，網友所寫的「季」正確應為「茈」，讀音是「tsínn」，略帶鼻音，字義為形容「幼、嫩、未成熟的、年輕的」，例如：茈薑（嫩薑）、伊的年歲有較茈（他的年紀輕了一些）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言