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為何長輩談年紀愛用虛歲？網揭原因：尊重生命

聯合新聞網 / 綜合報導
網友疑惑為何長輩愛用虛歲表示年紀。圖片來源／ingimage
網友疑惑為何長輩愛用虛歲表示年紀。圖片來源／ingimage

在回答年齡時，你是回答實歲還是虛歲呢？日前一名網友在PTT發文指出，只要問到年紀，無論自己的或別人的，長輩皆以虛歲為準，讓他不禁心生疑惑「現在哪還有人看虛歲？」文章曝光，底下許多紛紛表示自己的看法。

原PO分享，每次媽媽問他年紀，他都回覆實歲，惹來媽媽糾正要看農民曆上的虛歲，令他回想跟別人介紹時也是說實歲，因此納悶「我知道虛歲是從還在肚子就算一歲，只是我覺得現在哪還有人看虛歲？」

不少人同意使用虛歲的不準確及不便，「虛歲、足歲都好，但台灣混在一起用就真的很亂」、「虛歲根本沒辦法真實反映出你的年齡」、「年尾的直接實歲+2」、「國家投票年齡什麼的都用足歲，所以我只記足歲」；但有網友跳出來緩頰，「古早文化都講虛歲吧，而且對他們來說差幾歲不是很重要」、「老一輩的報戶口時都已經快出生一年了，虛歲比較接近他們真實年齡」、「就使用習慣」。

有人則說明虛歲的算法，並解釋虛歲的內涵，「足歲是生日+1歲，虛歲是農曆過年+1歲，可能古時候小孩子生太多根本記不得每個孩子生日，所以就過年大家+1歲比較好記」、「你在肚子裡已十個月啊」、「那是尊重生命，年紀從娘胎開始算」、「會覺得白痴的一定不知道孕婦懷孕幾週是從上一個月經開始算」、「以前年代嬰兒容易早夭，把小孩歲數說大一點可以安慰自己小孩有長大，算是種心理投射吧」。

也有網友提供其他表達年齡的方式，「我都直接報幾年次出生」、「知道你的生肖就是幾歲了⋯⋯不用算少麻煩」。

PTT

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