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被長輩念也要吃 天冷他曬麻油雞「最愛吃法」引共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曬出他最愛的麻油雞吃法，獲眾多網友支持。 圖／爆廢公社公開版
網友曬出他最愛的麻油雞吃法，獲眾多網友支持。 圖／爆廢公社公開版

寒流來襲冷吱吱，民眾為了驅寒各出奇招，其中以吃飽又能暖身的麻油雞、薑母鴨之類的進補食物最受歡迎，日前有網友分享自己最愛的麻油雞吃法，獲得一致好評，但也有人警告這吃法「會被長輩念」。

氣溫直直落，網友家中煮了一鍋熱騰騰的麻油雞抗寒，特地與大家分享他最愛的吃法－－拿出一個大碗，澆上足以淹沒白飯的熱湯，佐以幾塊軟嫩雞肉，美味又滿足，他不禁問「有人跟我這樣吃的嗎」，引起回響。

網友紛紛留言「超愛」、「這樣超好吃」、「湯再多一點」、「懂吃」、「這樣吃才是正確吃法」、「這樣可以吃好幾碗」、「我超愛，坐月子期間都是這樣吃」。還有人分享「升級」吃法，「再煎顆荷包蛋泡在裡面」、「湯再多點，加顆半熟荷包蛋再一些肉鬆」、「我會再灑點胡椒鹽」、「我也喜歡這樣吃，再加上花生」。

不過這種吃法，看在老一輩的眼裡恐怕會直搖頭，認為這種吃法「容易胃痛」。從醫界觀點來看，湯泡飯的確容易加重胃的負擔，引起消化不良或胃病。因為這種吃飯方式，除了可能因好吞嚥導致囫圇吞棗，食物無法與唾液相攪拌獲得初步消化外，湯泡飯的湯汁也會沖淡胃液的濃度及酸度，影響消化和吸收，故飯菜與湯分開吃，才是適宜的方式。

寒流

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