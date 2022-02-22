到底多懶？她曝停車場這幕惹眾怒 網痛批：很白目

有些人會因為貪圖一時方便，結果造成別人的困擾。有網友就抱怨，在停車遇到一名駕駛，把車停在停車場出口，自己卻跑到繳費機繳費，讓原PO氣得大罵「到底有多懶」，文章一出，也被網友們罵翻，紛紛指出這種行為「真的很惹人厭」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，只見一輛白色轎車，停在停車場的出口，駕駛則跑到一旁的繳費機排隊繳費，導致其他車輛無法通行，讓在後方的原PO氣得大罵，「到底有多懶，不願意先去繳費再開車，叭你你頭也不回的衝刺去繳費，停在出口中間，讓大家都要等你」。

文章曝光後，該名駕駛的行為，也遭到許多網友們撻伐，「這種的真的很白目」、「就是活在自己的世界」、「這種人不管在哪無所不在超級多」、「自私的行為表露無遺」、「台灣就是一堆三寶，自己爽就好不管他人死活」。