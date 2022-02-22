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檳榔西施都不見了？ 網揭內幕：做這個一晚賺以前一個月

聯合新聞網 / 綜合報導
「檳榔西施」是台灣特有的職業。聯合報系資料照
「檳榔西施」是台灣特有的職業。聯合報系資料照

檳榔西施是台灣特有的職業，穿著清涼性感的年輕女性，在路邊攤或交通要道販售檳榔。有網友觀察到，檳榔西施「現在怎麼都看不到了啊？」貼文釣出內行人解答。

一位網友在《PTT Gossiping板》以「漂亮的檳榔西施怎麼都不見了」為題發文寫道，以前在交流道附近、省道或是特定大馬路等交通要道上，都可以看到許多檳榔攤林立，「漂亮西施穿少少在賣檳榔，現在怎麼都看不到了啊？」

貼文一出，網友紛紛留言，「這麼冷還要人家穿很少你有沒有人性」、「吃檳榔的人越來越少」、「只剩美魔女西施」、「南部檳榔攤真的都是阿桑了，甚至有時候還有男的來幫忙」。

也有網友指出重點，「做直播比較好賺，跟你當什麼檳榔西施」、「直播賺到流湯」、「直播更好賺還不用被鹹豬手」、「拋頭露面又不好賺，+9妹也不是完全沒有腦」、「有臉有身材，誰要顧檳榔攤」、「現在直播一晚就賺以前一個月了」。

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