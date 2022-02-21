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外送員爽賺月薪6萬小case？ 熊貓曬薪資明細打臉：寧可做工地

聯合新聞網 / 綜合報導
美食外送服務廣泛，許多人會兼差跑外送賺外快。示意圖／聯合報系資料照
美食外送服務廣泛，許多人會兼差跑外送賺外快。示意圖／聯合報系資料照

一位網友在PTT八卦版發文表示，主計處說台灣平均收入每月5.5萬卻有7成台灣人達不到這標準，他直言「跑外送拚一點6萬不是問題，整天吵說買不起房的還不給我去跑外送」，但文章一出，一位外送員就曬出他的薪資明細，狠狠打臉原PO。

這位外送員回文曬出他在2月上半月（2月1至15日）的薪資明細，顯示在這段期間他總共接了183單，每單收入總額10,974元、額外加碼獎勵2,215元，總收入為13,189元，他透露「這是平日跑5小時，假日跑13小時的收入，要6萬肯定平日假日不休息，少說至少跑12小時左右」。

不只跑單時間長，他也開玩笑地說「我是風雨用倒的也沒放假照跑的那種，還好有客人叫2桶6000毫升桶裝水幫我『壓車』，不然根本騎不動」；對於原PO的說法，他也吐露真心話，「做工地嫌髒嫌累，跑外送就在羨慕不知道想什麼，我兩個都做過，我還寧可做工地！」

網友看了紛紛感嘆「工作勞累跟薪水完全不成正比」、「扣掉油錢...一個月大概不到26K吧？」、「有點難賺，還要油錢、保養及保險，划不來」，也有內行網友透露「這行業單倉在三蘆第一、中永和第二、東湖汐止第三，東台北還要跟信義腳踏車走路的分單」。

PTT 外送員 美食外送 foodpanda uber eats

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