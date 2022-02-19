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熱門麵包排行出爐！ 網友最常搭的配料是這些

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
熱門麵包排行出爐！ 網友最常搭的配料是這些。 圖片來源/unsplash
熱門麵包排行出爐！ 網友最常搭的配料是這些。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「麵包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大麵包種類，以及十大熱門麵包配料網路聲量排行。

美味的麵包是許多民眾吃早餐或點心的首選，除了容易取得外，食用也很方便，因此受到不少人喜愛，而市面上麵包種類琳瑯滿目，業者們也積極推出各種口味的麵包，來滿足消費者的味蕾。

「生吐司」口感Q軟備受討論、「這些」麵包引網熱議

觀察網友熱議的麵包種類，其中「吐司」備受民眾喜愛，柔軟細緻的口感，讓網友表示「我是很愛吃吐司的人」、「我超愛吃麵包吐司類」等。而近期生吐司也在台灣引發熱潮，不少吃過的網友就大讚「生吐司超好吃又香軟」、「生吐司比一般吐司口感更黏更軟帶點Q度」，紛紛分享生吐司的美味。

六大麵包種類網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
六大麵包種類網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，常見的「菠蘿」及「貝果」也受到不少民眾討論。其中，「菠蘿」麵包因甜甜酥酥的外皮，加上層次豐富的口感，而受到網友愛戴，日前就有一篇「說到台式麵包，你的第一名是？」的貼文，引來民眾紛紛回覆「菠蘿麵包！」、「菠蘿麵包看起來是大家的最愛」等；而「貝果」則是在一篇「超商麵包的選擇」貼文中備受討論，不少民眾表示「貝果，起士或者蔓越莓都很好吃」、「起司貝果加熱更好吃」，可見貝果的高人氣。

最熱門麵包配料是這個？ 「火腿」這樣搭最配！

市面上麵包配料創意多變，其中，經典的「起司」，是許多民眾的首選，本身鹹香的滋味，加上帶點奶香，讓不少網友表示「起司麵包我常買來吃」、「鹹鹹起司融化配上淡淡奶香麵包超爆好吃！」等；而常見的「巧克力」、「草莓」及「花生」也深受不少民眾愛戴，日前就有網友題問「大家麵包都塗些什麼」，引來許多回覆表示「巧克力啊！超好吃的耶」、「草莓醬！有時還會有大草莓就賺到了」。另外也有不少愛混搭的民眾說道「巧克力加花生，一定要用微波爐加熱過」、「我都是花生和草莓」，分享自己的喜好。

十大麵包配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
十大麵包配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，鹹的「咖哩」及「火腿」配料，也備受民眾討論，日前就有一篇「為什麼咖哩麵包在台灣不流行？」的文章，引來網友紛紛回覆「（咖哩麵包）明明就超好吃」、「之前超商限時賣過，微波過後好好吃」等；而「火腿」則是常被拿來搭配起司，有不少民眾分享「起司火腿加熱超好吃」、「我們家都買漢堡麵包加上起司、火腿當作假日的早餐」，認為起司加火腿配麵包是絕配。

麵包種類百百種，且各有千秋，口感不同，除了能當正餐外，還能解解饞，身為麵包控的你，不妨快去嚐嚐這些備受網友討論的麵包吧！

觀看原文→https://bit.ly/3s1eZy8

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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