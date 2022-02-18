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他曝飯菜進檢疫所前先被翻過 網批：食物被感染怎辦

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO親友送進去的食物都疑似都被檢查過，不僅洋芋片被壓碎、巧克力也被捏碎。圖擷自Dcard
原PO親友送進去的食物都疑似都被檢查過，不僅洋芋片被壓碎、巧克力也被捏碎。圖擷自Dcard

日前一名網友在Dcard發文表示，因與確診者足跡重疊，被通知住進檢疫所。入住前，原PO的行李就已先被工作人員翻過一輪，後來其家人朋友替他送進去的零食也被壓碎、飯菜也有被翻過的痕跡，讓他感覺像被當作犯人對待。

原PO表示，每天早上七點都要起床回報體溫，每三天也要做一次快篩，雖然過程不太舒服，但原PO認為為了防疫還是必須忍受。不過因臨時被通知隔離，許多飲料零食都來不及準備，只好請親友送進檢疫所。

可能過去曾發生多起將毒品送進檢疫所的案件，導致原PO親友送進去的食物都疑似都被檢查過。不僅洋芋片被壓碎、巧克力也被捏碎，甚至連便當飯菜都被打開來翻過，讓他憂心表示「所以被這樣搞這東西還能吃的嗎？我們如果在這個期間食物被感染了怎麼辦」，並認為這樣做太超過，完全被當犯人看待。

對此許多網友表示，「犯人受到的對待還比較有人性吧，況且你只是足跡重疊，根本就沒確診，台灣人能忍受這樣的對待也是蠻厲害的」、「這個很不合理，我從國外回來住防疫旅館，什麼東西都沒被翻過，我光看到你行李被翻我就覺得很誇張了」。此外，也有網友表示自己曾攜帶紅酒入住，行李也沒有被檢查過，「你在哪裡被隔離啊？過年我也因為跟確診者有同樣的足跡被匡列隔離送進防疫旅館，我帶了兩瓶紅酒，喝完我朋友還快遞兩瓶。住在那裡，收到的任何包裹、食品都沒有翻動的痕跡。進去時，也僅有用酒精消毒行李外觀，並沒有要我打開檢查行李。我覺得你可以打電話去問一下」。

也有部分網友認為，「之前有聽過太多人偷偷挾帶違禁物品在食物裡面，所以才導致有這種情況。有聽說是在泡麵的調味料包裡面偷天換日或是在餅乾裡面夾心，整個再重新包裝，對於一般民眾確實會覺得很不舒服，因為少數老鼠屎結果被這樣對待」。

原PO親友送的便當飯菜也被打開來翻過，讓他憂心表示「所以被這樣搞這東西還能吃的嗎？我們如果在這個期間食物被感染了怎麼辦」。圖擷自Dcard
原PO親友送的便當飯菜也被打開來翻過，讓他憂心表示「所以被這樣搞這東西還能吃的嗎？我們如果在這個期間食物被感染了怎麼辦」。圖擷自Dcard

隔離 零食 防疫旅館 Dcard

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