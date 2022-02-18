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她買冷凍水餃驚見黑斑及厚霜 網友看出問題：別吃，快退貨

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友深夜至大賣場購買冷凍水餃，回家開包裝竟然看見黑斑點點。圖擷自臉書
女網友深夜至大賣場購買冷凍水餃，回家開包裝竟然看見黑斑點點。圖擷自臉書

冷凍水餃價格便宜、方便料理，是許多人常備的家庭食品。一名女網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」表示，自己買了一包冷凍水餃，開包裝後才發覺水餃看起來不太對勁，引來網友異口同聲地說道：「壞掉了啦！」

原PO附上水餃照片，只見一大片碎冰散佈在水餃上方，本應呈現乾淨白色的水餃皮，竟有一點一點的黑斑遍布表面，整盒水餃看起來舊舊髒髒的，讓她疑惑地詢問，「怎麼打開是這個顏色的呢？沒買過冷凍水餃，是正常的嗎？」

有網友認為，這是因為販賣商家保存不當，反覆退冰、冷凍才會造成水餃發霉，「這個不是冷凍庫有問題，就是物流有問題」、「這放太久啦...霜都結成那樣，拿回去退換貨吧」、「保存問題吧！拿去退貨就好了，不退再爆也不遲，廠商比較衰吧！」也有人推測，可能是其他顧客拿了這包水餃，但最後決定不要結帳，所以隨意地放在室溫貨架，之後才被店員發現，又放回去冷凍庫。

部分網友調侃笑稱，「巧克力調味手工韭菜水餃，沒毛病」、「挫冰新口味水餃」、「芝麻水餃」、「『舊』菜水餃」、「看得出它歷經了百般波折才到你們家」、「這冰到無盡頭了」。

也有人建議原PO不要食用，趕快拿回店家辦理退貨，「冰太久了都結霜...吃了會鬧肚子痛」、「裡面那麼大塊的冰，表示這存放很久了，看看有沒有過期吧！這樣我會拿去退，不敢吃」、「好厲害你買到頭獎，好險我沒買到壞掉的」。

水餃 爆料公社

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