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台大學霸畢業後「做直銷」 網友：其實很聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他以前認識的人是台大畢業的學霸，現在從事直銷，三句不離「簡單加薪」、「財富自由」、「輕鬆瘦身」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名網友表示，他以前認識的人是台大畢業的學霸，現在從事直銷，三句不離「簡單加薪」、「財富自由」、「輕鬆瘦身」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

台大是許多人的夢幻大學，希望可以順利考取並畢業，之後找個好工作，不過有一名網友近日分享，他以前認識的人是台大畢業的學霸，現在從事直銷，讓他感嘆，「明明是個前途光明的人怎麼落得這種下場？」反引網友表示，做直銷其實代表他蠻聰明的。

原PO在PTT分享，他近日看到一位以前認識的人，高中讀明星高中，之後台大一類組科系畢業，現在這位同學的貼文充滿直銷語錄，三句不離「簡單加薪」、「財富自由」、「輕鬆瘦身」之類的話，但都沒有明講如何辦到的，需要私訊他才能了解更多。

他感嘆，「完全就是直銷的形狀，明明是個前途光明的人怎麼落得這種下場？是直銷害人不淺嗎？」

網友紛紛留言，「台大也是要看系所的」、「台大招牌拿出來，社會低端就乖乖上當了」、「台大法律也有啊，完全不懂」、「社會經驗不足 腦波太弱」、「文組啊」、「社科院至少有兩個搞直銷」、「社科吧？要不就是當側翼造謠」。

此外，也有網友表示能做直銷其實代表著他蠻聰明的，「會做直銷代表他的嘴功很強阿」、「聰明人買空賣空賺快錢」、「直銷還好，比較怕要原廠授權強迫推銷的」、「安麗全台最頂皇冠大使1個月1000萬」、「他有做直銷有礙著你嗎？」

台大 學霸

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