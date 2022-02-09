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租客冷氣壞掉房東趁機「漲2千」網挺原po硬起來：不如揹房貸

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，要房東修理壞掉的冷氣，但房東說租金要月漲2千。示意圖／聯合報系資料照
有網友表示，要房東修理壞掉的冷氣，但房東說租金要月漲2千。示意圖／聯合報系資料照

近來全台物價飛漲，包括民生用品、房價等都呈現上揚，一名網友碰到房東因為原物料上漲也要漲房租的狀況，在ptt發文述說經過，並發文問網友們覺得這樣是否合理。

該名網友因為租屋處冷氣壞掉，想請房東幫忙修理，房東表明可以更換，但因為原物料上漲關係，也要順便漲房租，每月漲2000元，之後變成每月房租為26000元。

不過房東也提出另個方法，房客可以自行購買冷氣安裝，之後若不租了可以自行拆走或房東買斷。引起網友討論的關鍵在於，究竟是房東幫忙買冷氣還是房客自己買比較划算？

底下有不少人都認為，一個月租2萬6不如自己買一間房，幹脆把這個錢用來繳房貸。「你房租比我房貸還高耶」、「2萬6有夠盤子」、「房租2.6萬是住多大間啊？」、「漲2千超多」、「都租到這等級了，怎麼不買房？」、「買二房一廳了啦！」甚至有人直言，當初租房有提供冷氣的話，換新的本來就房東該做。

但也有人力挺房東，認為租約到期漲房租很正常，而且「房東也要修繕屋子等，那些料跟工錢難道沒漲價嗎？」、「差不多啊，便當漲10元，一家四口午餐晚餐多80，一個月多支出2400，找房客補2000。」

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