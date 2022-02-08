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笑到你心發寒！家門口出現「財神爺」 網友曝：來討財的

聯合新聞網 / 綜合報導
有名網友家迎來一尊真人版的「財神爺」，詭異的笑容笑到原po心裡發寒。圖/擷取自爆廢公社
有名網友家迎來一尊真人版的「財神爺」，詭異的笑容笑到原po心裡發寒。圖/擷取自爆廢公社

長達9天的農曆新年假期剛結束，不少人也趁著春節期間，安排到廟裡拜拜，祈求新的一年好運到，想必許多人也希望財神爺能來到自家門口。不過，卻有名網友家真的迎來一尊真人版的「財神爺」，遲遲站在他家門口不肯離去，只見面具上詭異的笑容，笑到讓原po直呼「超毛！」。

該名網友於4日在臉書社團《爆廢公社》分享，在過年期間，發現家門口站了一名陌生人，身穿財神爺的套裝，手中還拿著一個紅色的籃子，原po觀察了一陣子，只見對方仍遲遲待在原地不肯離去，原po便滿臉疑惑地拍下照片上傳網路，向網友們求解「他是誰，為什麼要在門口不走？」。

網友們也被眼前這幕給嚇傻，紛紛直呼「好驚悚」。然而，不少眼尖網友一眼就認出該名「財神爺」，其實是專門來「討財」，「小時候看到都會有陰影」、「年節很多人租個衣服就出來勒索了」、「不要出去，他會跟你要錢」、「說自己是基督徒都能平安渡過這種勒索難關」、「笑到你心裡發寒」、「來騙錢的，在鎮瀾宮周圍常看到，以前不懂，以為土地公在送平安糖（餅），傻傻地伸手，然後土地公也伸手，頓時才知道那是要摳摳的」。

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