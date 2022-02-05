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高鐵哪站地點最爛？ 網一面倒點名「這1站」：沒有設站必要
春節連假即將結束，不少民眾準備返回工作崗位，其中高鐵就因便利且快速，導致一票難求。近日就有一名網友發文表示，高鐵除了台北和高雄站，其他地點似乎都被罵爆，因此好奇詢問「高鐵哪一站地點最爛？」掀起網友熱議。
該名網友在PTT八卦版PO文表示，高鐵每一站除了台北跟高雄，其他站點好像都被罵爆，「我台南朋友說台南高鐵站點跟廢墟一樣，根本沒人在搭，嘉義和其他地方的高鐵地段也都很鳥？」讓原PO不禁問道「高鐵哪一站地點最爛？」
貼文一出，網友一面倒直指「台南站」，「台南無誤」、「看看台南搭個高鐵還要轉車」、「台南，車站位置廢到有剩」、「台南，好好一個直轄市高鐵站放在鄉下地區」、「沒有台南站吧，請正名北高雄站」、「台南根本沒有設站的必要啊」。
還有網友留言「說台南的一定沒看過彰化」、「彰化夠爛，整個站區像廢墟」、「苗栗，我最近才知道有這個站」、「除了台北高雄以外都爛，高鐵就這兩站就夠，其他多餘」、「覺得最好的是左營」。
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