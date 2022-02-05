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刮刮樂刮到一半就知中獎！他分享超難背「神秘代碼」曝玄機

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾過年期間會買張刮刮樂試手氣，有網友就透露，刮刮樂上的神秘英文代碼可以讓人還沒刮完就知有無中獎。本報資料照片
許多民眾過年期間會買張刮刮樂試手氣，有網友就透露，刮刮樂上的神秘英文代碼可以讓人還沒刮完就知有無中獎。本報資料照片

過年期間，大家最喜歡玩刮刮樂試試手氣，希望自己是下個千萬得主。有網友近期就分享他的刮刮樂經驗，他表示，他很常玩刮刮樂，雖然還沒刮完，但只要刮到神秘英文代碼出現，就知道有沒有中獎，而他也將妙招分享給網友，而不少彩券行員工也跳出現身說法。

原PO在「Dcard」發文，他說自己刮刮樂刮到大概都知道中獎代碼有哪些，雖然每次刮都很努力不要看英文代碼，但刮到一半3個英文字母出來就知道結果了。

原PO分享的「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」顯示，刮中該獎項頭獎，刮刮樂就會出現「TOP」三個英文字母，100萬獎項會出現「OML」的字母。圖擷自Dcard
原PO分享的「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」顯示，刮中該獎項頭獎，刮刮樂就會出現「TOP」三個英文字母，100萬獎項會出現「OML」的字母。圖擷自Dcard

只見原PO分享一張「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」，刮中該獎項頭獎，刮刮樂就會出現「TOP」三個英文字母，100萬獎項會出現「OML」的字母，而10萬則會出現「OHK」的字母，另外最小獎100元則會出現「HUN」字母。

貼文一出後，不少網友紛紛留言「難怪我刮到一半我朋友就知道是多少錢了」、「我很後悔學會看這個，樂趣少一半」、「哪裡有英文字，我刮兩本都不知道英文字在哪」、「會看英文代碼就會覺得刮刮樂不好玩了，因為已經大概知道有沒有望了」。

其中有不少彩券行員工也回覆，「我在彩券行打工需要背，不然那麼多客人要兌獎不可能一個個看玩法，但真的很難背，我也只是記住很常中獎的那些代碼」、「彩券行員工路過，現在玩刮刮樂都很無趣」、「我家是開彩券行的，過年家裡都忙到翻掉的那種，從小到大都知道英文，所以自己完全沒辦法玩刮刮樂」。

刮刮樂 彩券行 頭獎 Dcard

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