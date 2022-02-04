母向兒借錢又要求紅包金額 網揭一點指兒子要認命

過年包紅包是為了討吉祥，展現心意，還是為了面子？近日就有網友在網路發文，表示弟弟的總存款僅有8萬，又已借出6萬元給母親買房，由於存款有限，最終給母親的紅包只包兩千元。沒想到母親卻不滿紅包金額太少，讓該網友不解「真的有人會忍住內傷，不惜借錢來包紅包給長輩嗎」。

一名網友在網路論壇PTT發文，表示自己和弟弟、弟媳、姪子住在台北，房子是母親的，而母親則搬至其他住處。弟弟和弟媳的月薪約三萬二千元，每月兄弟兩人也會給母親孝親費。

原po表示，母親雖然平常住在台北，但為了有面子，過年前在屏東買了一間八百多萬的房子。但第一、二筆房貸需各付50萬，而針對第二筆房貸，原po的媽媽向兩個兒子借錢支付。

考量感情和風險，原po在總存款16萬元的情況下，借7萬元給母親；詢問弟弟借了多少錢給母親、總存款多少，弟弟回答借了6萬元，總存款約8萬元。

原po當下備感驚訝，因為弟弟身上就只剩一兩萬，隨後弟弟回答「對呀，包完各家紅包，戶頭剩不到一萬」。原po再問弟弟要包多少給母親，並說母親曾建議要包3600元。弟弟則表示，自己和太太真的沒有錢，打算包2000元。

原po告訴弟弟，在總存款只有8萬元、出借6萬元給母親，又需養育小孩的情況下，已經非常孝順了，而且過年給紅包在於討吉祥，母親應該不會太在意。

沒想到，原po的母親收到紅包後在家庭群組抱怨，表示自己非常不滿意；認為小兒子可以等到過年後再借她錢，說再怎麼窮，該給的還是要給，並質問「你包給大家的錢都變少，全部都要算在是我跟你借錢的事上嗎？」

母親的反應讓網友和弟弟非常傻眼且不解，原po納悶是否其他家庭也有「被長輩嫌包太少」的類似情況，並詢問「真的有人會忍住內傷，不惜借錢來包紅包給長輩嗎？」、「家中有愛面子、愛比較，用紅包金額打分數的父母怎麼應付呢？」

對此，有網友認為原po母親的觀念錯誤，「媽媽太扯」、「你媽太愛面子」、「實在很難想像跟小孩計較紅包錢的人心態如何」、「為了自己做面子搞得晚輩痛苦難過」、「孝順真難」。

但也有敏銳的網友發現，兄弟兩人其實理虧，「你們住她的房子，基本上就沒資格說話了」、「台北夫妻64k養一個小孩，如果沒有媽媽的房，看你弟要怎麼辦」、「如果沒那房子，你弟在台北養小孩大概還要跟你借錢」、「台北房貸一個月不知道要多少了」。