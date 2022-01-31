知名雜誌大讚「台灣獨有建築設計」 網友一看全嚇壞

台灣的喪禮習俗屬於相當特殊的文化，尤其與西方國家文化差異極大，過去埋葬亡者多會葬於地下，墳墓則會集中於一區，設計排列井然有序。知名建築美學雜誌「Architecture & Design」近日分享台灣「建築設計」景象，想不到網友一看嚇壞直呼「這不是墓園嗎？」

建築美學雜誌「Architecture & Design」擁有3000多萬粉絲追蹤，近日臉書粉專貼出一張「台灣建築美學」照片，並寫下「台灣驚人的建築設計」，該照片一眼看過去是井然有序的建築排列，仔細看竟是「墓園」，整體色調較為灰暗，照片正中間還有一名黑衣男子，每座墳墓上則都寫有亡者姓氏，搭配上綠色植物，整體畫面相當一致。

該篇貼文吸引1.7萬人按讚朝聖，網友紛紛留言「這些都是墳墓」、「這是墓園，不是建築」、「這是台灣的墓地」、「台灣夜間俱樂部」、「這些看起來很毛骨悚然，我出生在台灣，住在那裡超過45年，從未見過這些」、「這是墓園，一定是瘋了才會發這個」。

有網友注意到照片內的黑衣男子，拍攝此照片的攝影師Hazy則留言解釋，照片內的男子是他的朋友。根據「自由時報」報導，Hazy說，這張照片是他在去年清明節所拍攝，很意外時隔一年還能受到熱烈討論。