他不解龍潭沒高樓「很鄉下」人口卻近12萬？網曝2關鍵

桃園龍潭近日發生規模3.7地震，有網友不解，「龍潭是鄉下，沒有超高樓，人口卻快要12萬」，PTT鄉民認為，龍潭當地設有許多軍事要地，許多軍人都居住在該處，加上房價便宜，也吸引不少退休族至該處養老。

有網友在PTT發文詢問「桃園龍潭人口11.8萬，放在台南市區，僅次於永康區；放在雲林、南投、苗栗排名第一；放在高雄有前五吧，本人覺得奇怪龍潭是鄉下，沒有超高樓，人口卻快要12萬，怎麽回事？」

對此，其他網友紛紛留言「龍潭的飲料店開得很齊欸，很不鄉下吧」、「二高很方便，到新竹和台北大概35到40分鐘」、「就房價低，買不起新竹買便宜的」、「平鎮南勢就有家樂福和大潤發」。

也有網友認為，該處設有軍事要地，因此軍人較多，留言「很多軍事要地，陸軍司令部」、「當地最好的出路就是把小孩丟去軍隊養，隨便抓個龍潭人問，家裡大概一半以上人口都是軍人」、「軍人啊，都搬到那邊離營區近啊」。