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中國傳媒大學生冬奧「原創」影片抄襲東奧 網酸：日本人提早一年抄走

聯合新聞網 / 綜合報導
中國傳媒大學也發表一支「原創」東京奧運影片，表演內容跟半年前的東奧開幕式「變變變」超雷同，被網友罵翻後火速下架。 圖片來源／狗哥普拉斯微博
中國傳媒大學也發表一支「原創」東京奧運影片，表演內容跟半年前的東奧開幕式「變變變」超雷同，被網友罵翻後火速下架。 圖片來源／狗哥普拉斯微博

還記得東京奧運開幕式上精彩的「小藍人變變變」嗎？5分鐘內，表演者連續動作「神還原」奧運50種動態圖標，致敬日本老牌節目《超級變變變》，不少人認為是開幕式最好看的演出。冬奧前夕，中國傳媒大學也發表一支「原創」東京奧運影片，表演內容跟半年前的東奧開幕式「變變變」超雷同，網友酸爆：「日本人提前一年把咱中傳學子的原創都抄走了」。

北京冬奧2月4日將登場，中國傳媒大學日前於新浪微博發布冬奧原創短片，只見學生穿著紅色或白色緊身衣，用紙板做出雪板、雪車、冰球道具，還原冬奧的比賽圖標。網友怒罵山寨，校方火速下架影片，不過早已被轉發備份，「中傳學子原創短片迎冬奧」的標籤也登上微博熱搜。

東京奧運開幕式中重現老牌節目「超級變變變」，幾分鐘重現東京奧運全套50個競賽圖標，被認為是當晚最棒演出。路透
東京奧運開幕式中重現老牌節目「超級變變變」，幾分鐘重現東京奧運全套50個競賽圖標，被認為是當晚最棒演出。路透

大陸網友怒轟，「抄了半天，還没有抄到工匠精神，連個頭套都不戴！」、「超級抄抄抄」、「看看傳媒大學所謂的創意，就差再請東京奧運會的人來表演了」、「這個叫模仿，不叫原創」「原来是模仿日本，說是原創，上熱搜了」、「自己没有創意，可以不拍！既然要拍，就自己好好想創意！這麼抄襲，丢人現眼，多尷尬！」「中國開奧運會，你搞個視頻致敬日本，這個解釋，還不如不解釋 ​」、「這個真的挺low的，畢竟東京奧運會剛過去，何况中國傳媒大學也是中國一流的傳媒大學，就弄了個這？」

北京冬奧 東京奧運

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