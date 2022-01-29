寒冬療癒聖品！網路人氣五大冬季甜湯排行榜出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「冬季甜湯」話題的網路聲量表現，帶您了解有關於冬季甜湯的網路聲量討論，以及網友對甜湯配料的看法。

冬日氣溫驟降，面對冷颼颼的天氣，許多人都會選擇點一碗熱甜湯來暖暖胃，熱呼呼的甜湯配上美味配料吃起來超幸福，一起來看看冬季裡哪些甜湯最受網友熱議，又有哪些配料是大家推薦的吧！

人氣冬季甜湯口味有哪些？暖呼呼「燒仙草」苦甜回甘引熱議

寒冷的冬日若能來上一碗熱呼呼的甜湯，暖胃又暖心，絕對是屬於冬季的療癒聖品。而觀察網友對於冬季甜湯的討論，其中聲量第一名的「燒仙草」，特色的滑嫩口感加上甘甜的好滋味，無疑是冬天裡的小確幸，就有網友表示「喝一碗熱呼呼的燒仙草暖身最好」、「最喜歡半凝固的仙草」。

冬季甜湯口味TOP5網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

而口感綿密的「紅豆湯」、與「花生湯」也同樣深受網友們的喜愛，濃厚的香氣是不少網友記憶中經典不敗的好滋味，許多網友紛紛表示「（花生湯）香濃鬆軟是兒時回憶」、「花生湯連同大湯圓一起煮超好吃」、「濃濃香香的紅豆湯，好好喝」。

另外「薑湯」、「甜酒釀」，被網友譽為去寒必備，「薑湯」通常與黑糖搭配，中和薑的辛辣感，也讓許多網友大推「冬天當然是黑糖薑汁」、「再冷的天氣喝杯黑糖薑湯驅寒也不怕」。另一方面擁有清甜酒香的「甜酒釀」也備受關注，不少網友表示「甜中帶著酒香的酒釀湯底，完全是冬天的美好味道代表」、「酒釀真的好吃又滋補」。

眾推「湯圓」才是甜湯靈魂 「Q彈嚼勁」最受歡迎

喝甜湯自然不能少了配料，對於甜湯跟配料的搭配，每個人都各有堅持，日前就有網友發文表示「（配料）只能有紅豆、綠豆、圓類，放其他東西唯一死刑。」引發眾多網友熱議，紛紛在底下留言自己的「靈魂搭配」。

網友熱議前10大甜湯配料 網絡聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「咀嚼派」的網友大推「湯圓」、「芋圓」、「粉圓」等配料，認為甜湯就是要邊喝邊嚼才是王道，其中聲量高居第一名的的「湯圓」，Ｑ彈軟糯的口感、不僅好吃又有飽足感，無論與什麼湯底搭配都不奇怪，也造就了「湯圓」在甜湯配料中不敗的地位，讓不少網友直呼「冬天就是要吃湯圓」、「湯圓軟Q口感超讚」。

另一方面，「花生」、「紅豆」、「芋頭」等配料，擁有香濃、綿密的口感卻不膩口，經典滋味深受死忠饕客喜愛。其中更有一派網友認為，不論是什麼甜湯，裡面都一定要有「紅豆」，表示「甜湯只要有加紅豆我都愛」、「唯一只選紅豆+小湯圓」。

台灣的冬天天氣濕冷，連續低溫的日子裡，正是時候來碗熱熱的甜湯療癒身心靈，面對種類繁多的甜湯與配料，不知該如何選擇的話，不妨試試上面網友討論的靈魂搭配！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》