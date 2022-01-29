快訊

春節連假首日交通順暢 注意國道5大地雷路段

寒冬療癒聖品！網路人氣五大冬季甜湯排行榜出爐

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
人氣冬季甜湯口味有哪些？暖呼呼「燒仙草」苦甜回甘引熱議。 圖片來源/unsplash
人氣冬季甜湯口味有哪些？暖呼呼「燒仙草」苦甜回甘引熱議。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「冬季甜湯」話題的網路聲量表現，帶您了解有關於冬季甜湯的網路聲量討論，以及網友對甜湯配料的看法。

冬日氣溫驟降，面對冷颼颼的天氣，許多人都會選擇點一碗熱甜湯來暖暖胃，熱呼呼的甜湯配上美味配料吃起來超幸福，一起來看看冬季裡哪些甜湯最受網友熱議，又有哪些配料是大家推薦的吧！

人氣冬季甜湯口味有哪些？暖呼呼「燒仙草」苦甜回甘引熱議

寒冷的冬日若能來上一碗熱呼呼的甜湯，暖胃又暖心，絕對是屬於冬季的療癒聖品。而觀察網友對於冬季甜湯的討論，其中聲量第一名的「燒仙草」，特色的滑嫩口感加上甘甜的好滋味，無疑是冬天裡的小確幸，就有網友表示「喝一碗熱呼呼的燒仙草暖身最好」、「最喜歡半凝固的仙草」。

冬季甜湯口味TOP5網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
冬季甜湯口味TOP5網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

而口感綿密的「紅豆湯」、與「花生湯」也同樣深受網友們的喜愛，濃厚的香氣是不少網友記憶中經典不敗的好滋味，許多網友紛紛表示「（花生湯）香濃鬆軟是兒時回憶」、「花生湯連同大湯圓一起煮超好吃」、「濃濃香香的紅豆湯，好好喝」。

另外「薑湯」、「甜酒釀」，被網友譽為去寒必備，「薑湯」通常與黑糖搭配，中和薑的辛辣感，也讓許多網友大推「冬天當然是黑糖薑汁」、「再冷的天氣喝杯黑糖薑湯驅寒也不怕」。另一方面擁有清甜酒香的「甜酒釀」也備受關注，不少網友表示「甜中帶著酒香的酒釀湯底，完全是冬天的美好味道代表」、「酒釀真的好吃又滋補」。

眾推「湯圓」才是甜湯靈魂 「Q彈嚼勁」最受歡迎

喝甜湯自然不能少了配料，對於甜湯跟配料的搭配，每個人都各有堅持，日前就有網友發文表示「（配料）只能有紅豆、綠豆、圓類，放其他東西唯一死刑。」引發眾多網友熱議，紛紛在底下留言自己的「靈魂搭配」。

網友熱議前10大甜湯配料 網絡聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議前10大甜湯配料 網絡聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「咀嚼派」的網友大推「湯圓」、「芋圓」、「粉圓」等配料，認為甜湯就是要邊喝邊嚼才是王道，其中聲量高居第一名的的「湯圓」，Ｑ彈軟糯的口感、不僅好吃又有飽足感，無論與什麼湯底搭配都不奇怪，也造就了「湯圓」在甜湯配料中不敗的地位，讓不少網友直呼「冬天就是要吃湯圓」、「湯圓軟Q口感超讚」。

另一方面，「花生」、「紅豆」、「芋頭」等配料，擁有香濃、綿密的口感卻不膩口，經典滋味深受死忠饕客喜愛。其中更有一派網友認為，不論是什麼甜湯，裡面都一定要有「紅豆」，表示「甜湯只要有加紅豆我都愛」、「唯一只選紅豆+小湯圓」。

台灣的冬天天氣濕冷，連續低溫的日子裡，正是時候來碗熱熱的甜湯療癒身心靈，面對種類繁多的甜湯與配料，不知該如何選擇的話，不妨試試上面網友討論的靈魂搭配！

觀看原文→https://bit.ly/34i9hOY

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

湯圓

延伸閱讀

高雄SKM Park三大人氣 名品、運動休閒、美食最受歡迎

人氣國寶翰墨書畫法華經 故宮南院新春三展登場

10月大幼童誤食湯圓噎到 警鳴笛開道及時送醫

黃敏惠宣布10加嚴防疫 廟宇禁平安湯圓 夜市不邊走邊吃

相關新聞

寒冬療癒聖品！網路人氣五大冬季甜湯排行榜出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「冬季甜湯」話題的網路聲量表現，帶您了解有關於冬季甜湯的網路聲量討論，以及網友對甜湯配料的看法。

公司辦春節抽獎 他見最大獎金額傻了：幹嘛侮辱人

不少公司在尾牙、春節時都會舉辦抽獎活動，祭出獎金獎品來犒賞員工，慰勞一年來的努力，不過有網友在臉書抱怨公司送出的最大獎金竟然只有2000元，甚至還有100元獎項，讓他覺得實在「侮辱人」。

抽中尾牙最大獎「3萬6」 老闆要求重抽他崩潰：我被針對？

不少公司行號趕在農曆春節到來之前，舉辦尾牙犒賞員工，有些單位則擔心疫情爆發，取消尾牙聚餐，改用抽獎形式替代。不過日前有位網友抱怨，公司沒有限定全體員工要到場抽獎，只要活動有得獎都可以拿，但他抽到最大獎「3萬6千元」現金時，老闆卻以得獎者不在現場來要求重抽，因此他崩潰喊「我是不是被針對了？」

好市多人行道塞滿機車「最高罰1200」 網曝1停車點：停這就好啦！

美式賣場好市多常推出各種優惠，總是吸引許多人排隊進入，但連人行道常常也被停放許多機車，導致行人不易通行，近日就有會員發現，內湖好市多的人行道貼出公告「違停將開罰」，違者將會被罰600元以上至1200元以下罰鍰。

中國傳媒大學生冬奧「原創」影片抄襲東奧 網酸：日本人提早一年抄走

冬奧前夕，中國傳媒大學也發表一支「原創」冬奧影片，表演內容跟半年前的東奧開幕式「變變變」超雷同，網友罵翻：「日本人提前一年把咱中傳學子的原創都抄走了」。

全台最團結的地方在這裡！秒懂10大超級中壢人特徵　

如果有人問你來自哪裡，你的直覺反應會是什麼呢？仔細觀察便可以發現，住在中壢的這群人不會稱呼自己是「桃園人」，而是「中壢人」！甚至有網友喊出「中壢桃園一邊一國」的口號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。