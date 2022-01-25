豬隊友老公用它刷馬桶想獲得讚美 卻換得人妻崩潰驚呼

常聽到有人開玩笑說「你真的沒常識ㄟ，沒常識也要常看電視」，雖然是句俗語，但點出有常識也是一件很重要的。日前有位人妻在臉書「爆怨2公社」PO文抱怨自己的老公是豬隊友，原本想趁過年期間打掃家裡，怎知老公的無知，不僅讓原PO當場傻眼，更讓網友們驚呼「那ㄟ安呢」。

原PO文中表示，快要過年了，趁著最後一個禮拜打掃和整理家裡，就在整理客廳到一半時，突然聽到廁所傳來老公的驚呼求救聲，「老婆，馬桶怎麼…越刷越髒」，原PO走進廁所一看，也跟著哀嚎說不出話來。

「天啊！」原PO整個人崩潰的驚呼。原來，老公拿廚房的鋼絲球來刷馬桶，馬桶的釉面全是刮痕，她問老公為何要用鋼絲球刷馬桶，得到的回應是「我想洗乾淨一點，讓妳讚美我一下」，結果弄巧成拙，變成大花臉。原PO這下真不知如何跟房東交代，想問問是否有可以補救的方法。

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應說「傷到釉沒救了」、「標準豬隊友啊」、「準備換新的了，若有刮痕都無解」，有網友說「馬桶有刮痕細菌會更多」、「馬桶表面刮傷，日後容易卡污垢且難清洗，還有可能爆裂」、「沒有打算再換一個馬桶，那就換一個老公好了」，更多網友提改善的建議「砂輪機加上鋼絲球乾淨俐落！事後關閉水源等待馬桶乾了噴亮光漆」、「噴蠟漆應該有效」、「把進水先鎖起來，把水漏光，用小蘇打粉或牙粉用成泥狀磨擦」。

網友也分享換馬桶的經驗說「更換馬桶連工帶料只要2700元」，還說「這是當初房東要求開收據，而且水電工也是經由房東介紹」。當然有沒常識的老公，也有沒常識的老婆，有網友說「我老婆更狠，新馬桶就倒鹽酸下去咬了，氣到差點把她塞進馬桶」。