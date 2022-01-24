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沒打過新冠疫苗被同事側目 他憂心「公司會不會逼我打？」

聯合新聞網 / 綜合報導
大批民眾開始接種第三劑疫苗。記者侯永全／攝影
大批民眾開始接種第三劑疫苗。記者侯永全／攝影

本土疫情再起，民眾開始接種第三劑新冠肺炎疫苗，不過仍有少部分民眾仍未施打前兩劑疫苗。有網友表示，最近公司調查疫苗施打率，當他說出自己尚未接種時引來同事側目，讓他擔心因此被公司約談，且需被迫接種疫苗。

有網友在PTT發文表示，最近公司正在調查同仁疫苗接種率，當他報出自己接種「0劑」疫苗時，引來同事側目，他表示，雖然不反對打疫苗，但接種疫苗仍會感染新冠肺炎，質疑打疫苗沒有辦法發揮「保護他人」的功能，加上他認為「防重症對於長者才有意義」，因此沒有接種疫苗。

該網友說，「如果等等被公司約談，為了工作是不是也只能被迫施打疫苗了？倘若真的得打兩劑該選擇哪個組合副作用最少呢？」

其他網友則留言「公司也不能強迫你打吧」、「離職啊」、「不想打就別打」、「等著被亂資遣，然後告老闆啊」、「不想打就別打，公司不能強迫」、「問他打了出事公司會不會賠償」、「你如果覺得副作用比重症嚴重就別打吧」。

不過也有不少網友不認同他不接種疫苗的理由，留言「有種沒打，就有種確診不用健保資源，還有如果因為確診公司被勒令停工，資方是可以向你求償停工損失的」、「沒疾病就去打啊，你會被黑掉也是剛好」、「打不打都有代價，不想承擔是不可能的」。

疫苗 新冠肺炎 PTT 疫情

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