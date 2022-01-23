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把超商當髮廊！ 網友傻眼：不怕頭髮飛到食物上？

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾在超商剪頭髮，讓網友看了直呼「真的很噁！」圖擷自爆料公社
有民眾在超商剪頭髮，讓網友看了直呼「真的很噁！」圖擷自爆料公社

便利商店早已是民眾生活不可或缺的一部分，不論是買食品、雜貨，或是寄收包裹都十分方便，但若把超商當成自家，恐會讓人傻眼。日前一名網友分享，有人在超商剪頭髮，路過的人都要踩著頭髮走過去，讓網友直呼「真的很噁！有沒有衛生觀念？」

一名網友在「爆料公社」發文指出，到了某間便利超商，發現有顧客在裡面剪頭髮，而且剪完姊姊的頭髮，還接著剪弟弟的頭髮，剪髮者沒有攜帶掃具，直接讓頭髮落地，導致路過的人都要踩著頭髮過去，原PO看了直搖頭，批評「如果是義剪，有考慮過在裡面吃飯的人嗎？你剪的頭髮到處亂飛，有沒有衛生觀念？」

貼文曝光後，引發網友熱議，有人認為「在店內剪頭髮有點誇張，旁邊還有熟食，衛生安全都不管的嗎？」、「就算是義剪也不是在店內吧.....都沒考慮到其他客人的感受？」但也有網友好奇「為何超商員工沒有制止？會不會剪頭髮的人跟超商員工認識？」還有網友建議原PO「可以問一下店員是什麼狀況？把疑慮告訴店員，請他們來處理」。

超商 剪髮 髮廊

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