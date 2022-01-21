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沒電梯、沒對講機就是不下樓開門 客人一句話讓外送員氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員接觸的客人多，常常會遇到奇葩人物。圖／聯合報系資料照片
外送員接觸的客人多，常常會遇到奇葩人物。圖／聯合報系資料照片

不少外送員每天在外奔波，接觸到的客人形形色色，有好有壞，一名外送員就在臉書貼文抱怨，他日前接到一張訂單，將餐點送達時客人不下樓取餐也不幫忙開一樓大門，還要他等其他住戶開門時再上樓，讓這名外送員快要抓狂。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」抱怨遇到奇葩的客人，原來這名客人住公寓6樓又沒電梯，原PO傳訊息告知已經抵達一樓門口，但對方卻在6樓表示沒有看到人，他告訴客人大門沒開無法上樓，沒想到對方竟說「我6樓沒對講機，沒辦法幫你開門，不然你在樓下等一下看看，看有沒有其他住戶進出，你再拿上來」。

奇葩的回應讓原PO超火大，就這樣僵持到計時時間快到，原PO說自己還有單要送，要把餐點放門口，這名客人才心不甘情不願地下樓取餐。

網友們看了一面倒地痛批真的是奧客，「要人上樓也開個大門吧，你以為外送員都是神嗎」、「直接回報派單，『顧客在6樓，拒絕開門無法上樓，顧客也不下樓』，派單就會叫他下來了」、「直接『已送達』讓他別吃了，真的就是有這種懶人」、「真的有病 還要等鄰居開門，是我就通通亂按一通，然後說是X號6樓要我按的」、「這個我就直接拍照給派單看了，回報：沒辦法開門，客人不願意下來開門」。

外送員

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