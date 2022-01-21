快訊

學測首次改數學A 考生喊難！題目偏長需時間閱讀 疫情入題考快篩

罰60萬！潘茹玉返國落跑影片曝光 北投民宅遭查獲

Pocky巧克力棒盒子上的愛心是什麼？廠商給出創辦人的暖心理由

聯合新聞網 / 綜合報導
Pocky巧克力棒包裝上的愛心，是為了防止小孩子被包裝刮傷而設計的。圖擷取自All About
Pocky巧克力棒包裝上的愛心，是為了防止小孩子被包裝刮傷而設計的。圖擷取自All About

格力高的Pocky巧克力棒、Pretz等點心自從發售以來，就立刻在零食市場打下一片天，除了在日本以外，更是外銷世界多個國家，深受消費者的喜愛。而它們的外觀，其實也別有一番用心。最近日本媒體，就訪問到製造商格力高，瞭解包裝的設計概念。

根據日本媒體「All About」報導，風靡數十年的Pocky，也曾經誕生過不同種類的包裝。部分款式的Pocky在盒蓋上面，有著愛心型的小紙孔。廠商表示，這是當初創業者江崎利一在開發時，為了讓小孩子能夠安心吃著Pocky，而不被包裝刮傷到，於是有別於他廠的四角型，就採用了愛心的盒孔。

廠商指出，在這類點心包裝的設計理念上，存在著「讓大家能夠方便分享」以及「能夠輕鬆單獨享用」的兩種派系，例如就有盒子中間切開來直接拿，讓紙盒變成像盤子一樣包裝的百力滋。在設計出成品的過程，經常一再修正，可說是費了一番功夫。

廠商認為，雖然有的人覺得外觀無所謂，重點在內容如何，但是格力高反而堅持著「外觀佔九成」的概念。包裝是消費者接觸的「入口」，因此外觀長得如何，就會大大影響銷售量。往後他們也會繼續以這樣的信念，打造更多消費者喜愛的商品。

日本 巧克力

延伸閱讀

台中腦麻青年賣台式馬卡龍 網友：不只做愛心還很好吃

最經典的台灣鄉土劇？網推「這部超紅」：台詞每個人都會念

古早味配菜沒落？網友指「這1罐」家庭必備：萬用

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

相關新聞

Pocky巧克力棒盒子上的愛心是什麼？廠商給出創辦人的暖心理由

格力高的Pocky巧克力棒、Pretz等點心自從發售以來，就立刻在零食市場打下一片天，除了在日本以外，更是外銷世界多個國家，深受消費者的喜愛。而它們的外觀，其實也別有一番用心。最近日本媒體，就訪問到製造商格力高，瞭解包裝的設計概念。

誰是連鎖壽司霸主？ 網點名「這兩間」意外掀論戰

一名網友日前表示，他剛好想吃壽司，之前只有吃過爭鮮迴轉壽司，想試吃看看連鎖壽司「藏壽司」或「壽司郎」，好奇問網友比較推薦哪間？沒想到他拋出這個問題，引發網友熱議，有人馬上說「壽司郎」，也有人回應「我選藏壽司」。

怕家長把新課本拿去回收 老師貼「紅字警語」網讚：貼心！

每學期末老師都會先發放下學期課本，今年受到疫情影響，許多學校宣布提早放寒假，宜蘭一位家長分享，女兒的學校老師在發放新課本的時候，怕學生不小心把課本當成舊書丟掉，因此在新課本外面包上一張紙，大大寫下「注意這是下學期課本不能丟」，讓這名媽媽笑稱「這麼貼心的老師，再弄丟也是命了」。

ATM提款少1000！他在監視器前數3次 銀行竟回：點鈔不符規範

ATM設立廣泛，超商、超市、捷運站等都有提款機，讓民眾不用特地跑到金融機構存領錢，但有網友抱怨去（2021）年底他在ATM領錢後卻發現少了一張鈔票，當下立刻打電話通知銀行客服，沒想到對方一句話讓他聽了很無言，最後只能自己吸收損失的金額。

實聯制有沒有用？他收簡訊通知嚇傻 時間地點足跡全列出

Omicron來勢洶洶，國內不斷地傳出本土病例，讓民眾憂心害怕，有人就好奇公共場所採取實聯制，對於防疫有無效果？有一名網友在PTT透露昨（19）日收到簡訊，竟然是通知他可能與確診者足跡重疊，還將時間地點都列出來，讓他嚇得從椅子上跳起來，不少人看了也贊成實聯制有其必要性。

小學寒假作業「天天四電少於1」是蝦米？網友秒解惑還提出BUG破解

寒假即將到來，要保持平常的日常作息很重要。一名父親日前拿到兒子的小學寒假作業，不解「天天四電少於1」這字句，「我想破頭都掰不出來」，詢問網友到底是什麼，引來不少討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。