Pocky巧克力棒盒子上的愛心是什麼？廠商給出創辦人的暖心理由

格力高的Pocky巧克力棒、Pretz等點心自從發售以來，就立刻在零食市場打下一片天，除了在日本以外，更是外銷世界多個國家，深受消費者的喜愛。而它們的外觀，其實也別有一番用心。最近日本媒體，就訪問到製造商格力高，瞭解包裝的設計概念。

根據日本媒體「All About」報導，風靡數十年的Pocky，也曾經誕生過不同種類的包裝。部分款式的Pocky在盒蓋上面，有著愛心型的小紙孔。廠商表示，這是當初創業者江崎利一在開發時，為了讓小孩子能夠安心吃著Pocky，而不被包裝刮傷到，於是有別於他廠的四角型，就採用了愛心的盒孔。

廠商指出，在這類點心包裝的設計理念上，存在著「讓大家能夠方便分享」以及「能夠輕鬆單獨享用」的兩種派系，例如就有盒子中間切開來直接拿，讓紙盒變成像盤子一樣包裝的百力滋。在設計出成品的過程，經常一再修正，可說是費了一番功夫。

廠商認為，雖然有的人覺得外觀無所謂，重點在內容如何，但是格力高反而堅持著「外觀佔九成」的概念。包裝是消費者接觸的「入口」，因此外觀長得如何，就會大大影響銷售量。往後他們也會繼續以這樣的信念，打造更多消費者喜愛的商品。