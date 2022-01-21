誰是連鎖壽司霸主？ 網點名「這兩間」意外掀論戰

一名網友日前表示，他剛好想吃壽司，之前只有吃過爭鮮迴轉壽司，想試吃看看連鎖壽司「藏壽司」或「壽司郎」，好奇問網友比較推薦哪間？沒想到他拋出這個問題，引發網友熱議，有人馬上說「壽司郎」，也有人回應「我選藏壽司」。

網友在PTT發文指出，他最近想吃日式壽司，以前只有吃過連鎖壽司店爭鮮，最近想吃看看「藏壽司」或「壽司郎」，但不知道哪間是網友心目中的「好吃餐廳」，因此好奇問「哪家比較推薦」。

沒想到他的貼文一出，引發兩間壽司店的擁護者，有網友指出「壽司郎」比較好吃，認為「壽司郎的鮭魚大勝」、「壽司郎好吃很多」、「壽司郎的茶碗蒸跟甜點好吃」、「壽司郎比較好」、｢當然是壽司郎，藏壽司的價值就是爭鮮+10塊」、「壽司郎真的好吃又穩定！藏真的是爭鮮2.0」、「藏壽司種類覺得有點少。還是壽司郎好」。

也有人推薦「藏壽司」，大讚「如果要吃炙燒的，一定要藏壽司，因為壽司郎的都不怎麼熟」、「壽司郎的口味比較重一點，吃下去膩感比較明顯，我選藏壽司」、「藏壽司，有鬼滅扭蛋」、「不能吃生食就選藏壽司」、「絕對是藏壽司」、「藏壽司不吃生的比較有選擇」。