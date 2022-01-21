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怕家長把新課本拿去回收 老師貼「紅字警語」網讚：貼心！

聯合新聞網 / 綜合報導
學校老師怕家長把學生的新課本當成舊書回收，在外面貼上警語強調「不能丟」。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
學校老師怕家長把學生的新課本當成舊書回收，在外面貼上警語強調「不能丟」。圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

每學期末老師都會先發放下學期課本，今年受到疫情影響，許多學校宣布提早放寒假，宜蘭一位家長分享，女兒的學校老師在發放新課本的時候，怕學生不小心把課本當成舊書丟掉，因此在新課本外面包上一張紙，大大寫下「注意！這是下學期課本，不能丟」，讓這名媽媽笑稱「這麼貼心的老師，再弄丟也是命了」。

一位媽媽在臉書「爆廢公社公開版」PO文，貼出女兒帶回來的新課本，只見外包裝被貼著十二個字「注意！這是下學期課本，不能丟」，尤其「注意」跟「不能丟」特別用紅字放大，提醒家長們千萬別把孩子的新課本回收掉了，讓家長看了直呼「這麼貼心的老師，再弄丟也是命了」。

文章曝光後，引起許多家長討論，有媽媽分享「我們學校也這樣貼」、「這老師太貼心了，我們是千交代萬交代說『這是下學期課本』」、「老師很害怕，大家都有貼警語」、「老師都很貼心」、「我們家的也是，直接資料袋放好，外面有貼上字，怕家長丟錯」，原PO也分享，這是自家女兒的老師貼的，同校兒子的老師就沒有將新課本貼警語，大讚「很貼心」。

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