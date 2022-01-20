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實聯制有沒有用？他收簡訊通知嚇傻 時間地點足跡全列出

聯合新聞網 / 綜合報導
配合防疫措施，出入各大場所都需透過1922簡訊實聯制留下足跡。 圖／聯合報系資料照片
配合防疫措施，出入各大場所都需透過1922簡訊實聯制留下足跡。 圖／聯合報系資料照片

Omicron來勢洶洶，國內不斷地傳出本土病例，讓民眾憂心害怕，有人就好奇公共場所採取實聯制，對於防疫有無效果？有一名網友在PTT透露昨（19）日收到簡訊，竟然是通知他可能與確診者足跡重疊，還將時間地點都列出來，讓他嚇得從椅子上跳起來，不少人看了也贊成實聯制有其必要性。

原PO以「收到實聯制簡訊該怎麼辦？」為題分享自己經驗，他說1月15日晚上自己有到過新竹巨城購物中心，結果昨天竟然收到簡訊通知，提醒他如果當天幾個時段中有到過部分樓層的話，可能與確診者足跡重疊，並表示可於1月21日到新竹市國軍社區篩檢站進行「免費快篩」。

原PO說原本以為實聯制是個大笑話，沒想到收到簡訊讓他嚇到從沙發上跳起來，還感覺喉嚨開始癢起來，讓他再也不敢對於實聯制有任何質疑。

貼文一出不少人大讚，「終於有用了，給推」、「保重，還是乖乖掃碼好了」、「所以之前在酸實聯制的人真是夭壽，實聯制本來就是要保護自己的」、「實聯制還是有用的，對吧？」、「所以八卦造謠實聯沒用的要不要先下跪」、「這次因應比去年有系統多了」、「實聯制初期我記得就有鄉民收到通知了，官網上連調閱筆數也有列出」。

不過也有人不相信實聯制有用，「很久沒掃了」、「我也有在一樣的時候掃，阿怎沒收到？」、「匡一堆人製造恐慌，直接查電信足跡比較精準」、「笑死人，我4點進去8點多出來就沒有簡訊」、「那天沒去巨城，結果收到同一封」。

實聯制 足跡

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