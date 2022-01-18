男銀行提款頻遭行員關切 網建議改「純網銀」

年關將近，詐騙集團又開始蠢蠢欲動，金融單位的行員為防止民眾受騙，對高額領款的民眾都會給予多一點關心。有一位男網友在PTT「問卦」貼文表示自己去銀行領錢，已經告知用途，還進一步被詢問細項，甚至於要拍照紀錄，原PO很生氣的敬告其他人「過年到了，別被銀行行員氣死！」

原PO文中表示，因為要結婚，很多地方要用到現金，所以到銀行去提領幾十萬，怎知差一點被銀行行員氣死。原PO也知道詐騙集團十分猖獗，領錢時也告知現金的用途是結婚用，但讓原PO抓狂的是行員還進一步追問包括聘金、首飾、婚紗照、喜餅、酒水等細項，這時行員卻拋出「現在很多都是用轉帳的，可以不用現金」。銀行行員在了解用途後，還希望能翻拍婚宴預算表留底，原PO當下表明細項屬個人隱私，表示不同意。

原PO雖然有領到錢，但心中十分不滿的表示，不是什麼地方都可以用轉帳的，結婚前的文定儀式聘金也是要擺出來給大家看，不能用匯款吧；去costco購買男女首飾套組，不能刷卡時，不付現金怎麼處理；另外「婚紗照、新秘、婚攝都是個人工作室，訂金簽約直接付現，難道還要再跑一趟銀行轉帳到他們帳戶」。最後婚宴的酒水錢也是付現金，「店家會讓你轉帳嗎？」原PO雖然體諒行員的難處，但也不免抱怨，自己「該配合的也配合了，到底是自己刁難行員，還是行員拿著雞毛當令箭」。

其他網友在看完貼文後，紛紛留言回應力挺行員「怕你被看都沒看過的騙錢阿」、「怕你被沒見過面的老婆拐走錢啦」、「有人關心你還嫌」、「詐騙太多了，要謝謝他很小心才對」、「超過50萬就是這麼麻煩，不必氣行員」、「銀行寧願照規矩，明細要到底，也不想金檢」，有網友勸說「這年頭，乖乖吞了吧」，更多網友表示不喜歡轉帳，因為「轉帳真的很麻煩，容易按錯帳號」或建議「純網銀了」。