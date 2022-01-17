旅澳台人確診Omicron 篩檢後醫院直接放人「好啦回家吧」

Omicron肆虐全球，不少國家已將其視為流感，即使確診也不會強制隔離，一名旅澳台人分享，她近日確診就醫，院方直接放她回家，沒有任何追蹤觀察作業，部分公司甚至主張「隔離休息7天就能來上班」，她無奈表示，Omicron絕非流感，她不只確診後發燒、疲憊、頭痛，之後還可能有後遺症。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她是一名旅澳台人，近日確診Omicron，然而澳洲每日確診數破萬，醫療系統早已不堪負荷，政府卻因為疫苗覆蓋率高、確診者多只有輕症，因此抱持「雙手一攤」的態度。

她到診所排隊篩檢，驗出陽性確診後，醫院院方沒有要求她留下任何資料以利追蹤，只是告訴她「好啦你可以回家了」，部分公司主張「隔離休息7天就能來上班」，澳洲人甚至笑稱「如果你現在都沒有熟人確診，那你應該是沒朋友吧」。

該網友說，「這不是說台灣過度緊張，澳洲會這樣，我覺得是政府有巨大的經濟壓力，所以現在堅持不再封城，然後只好這樣說服人民要與病毒共存，再怎麼想平常心，Covid都不是流感，即使輕症，也很有可能留下後遺症」。

該網友補充，她確診後拉了幾天的肚子、發燒一天、疲憊、頭痛，而且是吃止痛藥也沒有用的程度，她也說，「現在澳洲的whatever，我們這些生活在此的人，也已經有心理準備承擔那個未來了」。

其他網友則留言「防疫經濟成本大得不能想像」、「覺得我們亞洲比較希望保護自己也保護他人，但歐美比較想要自由的心態也不能說人家錯」、「現在滿多台灣人會酸『緊張幹嘛？人家國外都已經正常生活，和病毒共存了』」、「過度保護大家都累」。