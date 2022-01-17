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套餐399→499「一周內漲幅25％」他傻眼：薪水怎麼都沒漲？

聯合新聞網 / 綜合報導
新的一年到來，許多餐飲業者也跟著調整價格。（本報系資料庫）
新的一年到來，許多餐飲業者也跟著調整價格。（本報系資料庫）

新的一年到來，各大餐飲龍頭紛紛喊漲，連小餐廳都無力支撐開銷，紛紛調整價格。有網友貼出某餐廳一周前後對比的價目表，短短一周內就漲了100元、漲幅高達25％。

有網友在臉書社團「爆廢公社發文，他貼出兩張同一家餐廳「雙人套餐」的價目表，內容物均有主餐、酥皮濃湯、奶油餐包或酥炸豆腐，差異在一周前價格為399元、一周後變成了499元。

網友貼出價目表，同樣的套餐一周內漲幅25％。圖／取自臉書
網友貼出價目表，同樣的套餐一周內漲幅25％。圖／取自臉書

該網友直呼「讓大家知道什麼叫做有感漲價，之前399元拍照是為了傳給老婆問她要不要，才一星期就漲了兩成五，薪水為什麼沒漲兩成五？」

其他網友紛紛留言「有很多常去的店，也少去了，老闆們吃不消，我們外食族更吃不消，改吃別的囉」、「萬物齊漲」、「再不去吃，會不會再一個禮拜後又漲25％」、「認真說來，很多原物料都漲不跟著漲會虧錢啦」、「國際物流的運費漲價，所有國外進口的原物料統統漲價了」。

漲價 爆廢公社

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