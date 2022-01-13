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多花20萬買中古車成冤大頭 他怒：開4個月引擎就爆開

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨自己遇到雷車行，多花20萬買中古車，開4個月就引擎爆開。圖擷自「爆料公社」
一名網友發文抱怨自己遇到雷車行，多花20萬買中古車，開4個月就引擎爆開。圖擷自「爆料公社」

中古車眉角很多，如果沒有事先做足功課，又遇到不負責任的賣家，可能買回來的車況會很糟，一名網友指出，他首次買車就遇到雷車商，買價比一般中古車行情貴20萬，開了4個月引擎還直接爆開，回去找賣家理論，對方竟然不負責，還要再賺一波「另一台中古車」的錢，讓他直呼「有種被洗劫的感覺」。

一名網友在「爆料公社」發文指出，他首次買車就碰到雷車行，買價比一般行情還高20萬，當時沒做好功課，所以傻傻買下去，事後也接受這個價格，但讓他不能接受的是，「當時有問這台車是否有通病」，對方回應「這台車沒問題」，保固的部分也是口頭承諾，並未寫進合約裡，只是不斷強調「這台是認證車，絕對沒問題」。

沒想到原PO開了4個月以後，引擎就直接爆開，當下他傻眼打給車行，沒想到對方卻回應「那是你們開車的問題」，也不願意處理後續責任，甚至要求原PO用30萬賣回車行，並且要他再買一台80萬的中古車，當時原PO並未答應車行，因為這樣等於虧損一半的價格賤賣給車行，而且事後他發現「車行網站貼出的價格只要50萬」，卻抬高價格賣他們，讓他氣得直呼「完全沒有商業道德可言，有種被洗劫的感覺！」

文章曝光後，引發網友熱議，有人批評「你完全是肥羊，不宰你宰誰啊？」建議他「第一次買車，不懂的話要找了解車的人陪同，或者花錢頂底盤檢查，這台二手車賣80萬很瞎」、「想買什麼車前，先上網查詢該車幾年份左右大約的參考價錢，也別急著下訂，這樣才比較不會後悔！」、「認證是整體骨架車況認證，實際上引擎還是要找信任的技師幫忙評估 但也沒有絕對保證引擎可以開多久」、「80萬買二手車，我可能會買雙B，不然就買新車，又不知道買到的車況」、「最好找認識的人，或者懂車的朋友幫你一起看，才不會踩雷」。

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