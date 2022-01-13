他遺失疫苗小黃卡遭譏「廢物」 網友反問：這張有何用途？

現在不少長輩都開始施打第三劑疫苗，力拼疫苗覆蓋率，施打疫苗前也要攜帶小黃卡，讓醫護人員註記資料，不過日前有位網友表示，他不小心遺失小黃卡（疫苗接種證明），到衛生所補申請時，被冷嘲熱諷「小黃卡還會不見，真是廢物」，讓他感到很難堪，不過許多網友直言「小黃卡有點多餘」、「發小黃卡多此一舉」。

一名網友在PTT發文表示，他因為遺失小黃卡，日前到衛生所申請補發黃卡，結果去領取時，被不知名的阿姨冷眼暗酸「有些人小黃卡還會不見，真是廢物」，讓他覺得「雖然對方沒有指名道姓，但這樣讓人身心受創，感到十分難堪」，因此他問網友「有辦法提告嗎？」

對此，有網友建議他「不要自己對號入座，拿了就走」、「可以罵回去阿，記得不要指名道姓」、「摸摸鼻子就認了吧」，不過也有人直言「小黃卡用處不大」，指出「現在還需要小黃卡，才是真的奇怪」、「現在還沒數位化嗎？還要帶小黃卡有點87」、「覺得奇怪，明明有健保卡就好，幹嘛又發黃卡多此一舉」、「健保APP能查資料，要這黃卡做什麼？」