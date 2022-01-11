左轉右轉傻傻分不清楚 一張交通號誌讓網友看傻：太多餘了

為了行車安全，交通號誌的設置百百種，難免會有搞不清楚的時候，但近日有一名網友附上自己拍攝圖片表示，交通號誌上的左轉放在牌子右邊，右轉放左邊，容易讓人搞混，也有網友留言表示這內容是常識，沒必要花錢做成牌子。

原PO在爆怨公社發文表示，牌子都要做了，為什麼不把它做完整？可以區分顏色或加箭頭符號，結果右轉文字放左邊，左轉文字放右邊，難怪三寶左右不分。

隨後不少網友紛紛留言「排版的左右不分」、「就算分兩塊牌子，三寶依舊無視好嗎」、「三寶連看都不看，都在看手機」、「會這麼做的人就是會這麼做，不需要看牌子，不會這麼做的人，貼在他擋風玻璃上他還是不會做」。

此外，也有網友留言認為牌子設置不必要「我以為這是自然反應！」、「不然要靠左右轉，靠右左轉嗎？這個牌子本來是多餘的了」、「這不是常識？為什麼要做這個牌子？」、「一句廢語標誌」、「真是夠了，連寫個廢話都能違反人性把左右顛倒放啊」。