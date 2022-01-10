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長輩過年總問薪水、年終讓他不想返鄉 別人開導：這是關心

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人會因為某些因素，選擇不回家過春節。示意圖／ingimage
有些人會因為某些因素，選擇不回家過春節。示意圖／ingimage

農曆新年將至，不少親戚朋友都會在這時候返鄉過年團聚，但卻有網友無奈表示，自己每次過年都被狂追問隱私，所以今年決定不回老家，沒想到有長輩聽聞理由後，卻認為「這只是關心阿」，讓不少網友們紛紛搖頭。

原PO在PTT上以「長輩覺得問年終 薪水是種關心嗎？」為題分享，自己最近跟某個長輩講到，今年過年以疫情關係為由，打算不回家鄉，因為每次回去還要被問薪水、年終、女朋友在哪，然而這些問題都令他相當不悅。

但那位長輩聽完理由，卻只說「那是其他長輩還關心你，要多珍惜」，不過原PO仍無法接受這理由，「如果要問這種傷感情的話題，那不如什麼都不要問」。

此文一出，便有許多網友紛紛回應表示，「長輩動作是關心，但說出口的內容不是關心。通常是不知道要講什麼，所以拿這個當開頭」、「明明很多國家問薪水是一件超不禮貌的事情，但台灣就是改不了這個陋習」、「小時候問成績，長大問薪水 」、「你會發現自己小孩過不好的長輩，通常很安靜」。

但也有留言認為，許多長輩真的只是不會聊天，「就不會聊天吧，關心身體或問最近有什麼新嗜好或活動比較適合吧」、「還好吧，大家交流一下當參考而已，不要這麼敏感」、「因為不知道要問什麼，只好問些好問的」。

薪水 疫情

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